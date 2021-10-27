Шейх Субхи аль-Туфейли и "секрет Полишинеля": провал политики официального Тегерана

Посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури давеча сделал прелюбопытное заявление. "У нас с Арменией долгая история на протяжении нескольких тысяч лет, и благодаря наличию армянских соотечественников эти отношения более крепки. Тем не менее, параллельно с хорошими политическими отношениями между двумя странами, у нас не было желаемых результатов в экономической плоскости, какие мы должны были иметь", - изрек он.

Само по себе это умозаключение Зохури не было чем-то сенсационным. Разве что можно заметить, что его сетования на низкий уровень экономических отношений между странами объясняется просто - Иран и Армения являются отсталыми государствами, по сути региональными изгоями с непомерными амбициями. И причина этого экономического отставания - в политике Еревана и Тегерана.

В этом смысле, где-то даже символичен союз двух данных государств. Подобное тянется к подобному. И тот же Зохури, решив вспомнить об армянах Ирана, не стал вспоминать о десятках миллионов азербайджанцев этой страны. О тех, кто лишен возможности пользоваться всеми правами и привилегиями самого большого национального меньшинства, в отличие от куда более малочисленных иранских армян.

Случайно ли все это? Чёткий, конкретный и обезоруживающий всех ранее что-то лепетавших, ныне что-то лепечущих и будущих ораторов из ИРИ ораторов разного уровня ответ на данный вопрос дал известный ливанский богослов-шиит, первый генеральный секретарь движения "Хезболла" шейх Субхи аль-Туфейли. В интервью рассказал агентству "Анадолу" он раскрыл "секрет Полишинеля".

Шейх поделился с агентством воспоминаниями о разговоре с бывшим министром иностранных дел Ирана Али Акбаром Велаяти, занявшим впоследствии пост советника верховного религиозного лидера Ирана по международным вопросам. "В то время (начало 1990-х) у меня состоялся разговор с главой МИД Ирана Велаяти, в ходе которого я открыто спросил: "Почему вы поддерживаете христиан-армян против мусульман (азербайджанцев)?" В ответ иранский министр сказал: "Армения - это преграда на пути Турции к Азербайджану, Туркменистану и другим тюркоязычным странам, которые обрели независимость на фоне распада СССР. Мы будет поддерживать и вносить вклад в укрепление Еревана с тем, чтобы она преградила путь Анкаре"", - рассказал богослов.

Он также отметил, что иранские СМИ в начале 1990-х также поддерживали оккупацию Арменией земель Азербайджана. Шейх Субхи аль-Туфейли не исключил, что Иран оказывал военную и логистическую поддержку Армении в оккупации. Тут впору вспомнить, что иранская сторона, в отличие от Турции, не объявила о разрыве своих отношений с Арменией, не закрыла границу с РА. А ведь именно такой шаг со стороны ИРИ мог изменить ход и итог первой карабахской войны.

Идем далее. Богослов коснулся и еще одного важного момента. Он отметил, что в тот период Азербайджан только укреплял независимость и контактов с Израилем не было. "Те в Иране, кто аргументирует напряженность с Азербайджаном фактором сионистов, идут против истины. Политика Тегерана никогда не была честной. Большинство шагов Тегерана приводят к разрушениям, что противоречит в итоге интересам самого Ирана", - подчеркнул аль-Туфейли.

Как видим, он буквально "раздел" всех представителей официального Тегерана своими речами. И подтвердил тем самым правоту азербайджанской стороны, которая всегда указывала на абсурдность обвинений, озвучиваемых официальным Тегераном, который, как видим, устами своего посла в РА, продолжает мечтать о развитии отношений с государством, которое почти три десятка лет держало азербайджанские земли под оккупацией.

Сказать, что эта политика ИРИ ошибочная - значит ничего не сказать. Ведь, что мы имеем в итоге? Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне, освободил свои территории, восстановил контроль над своей границей с Ираном, пресек контрабанду с карабахскими сепаратистами и вынудил иранских грузоперевозчиков подчиняться нашим законам.

Все попытки шантажа и угроз со стороны ИРИ оказались напрасными. Наша страна показала, что она достаточно сильна, чтобы добиваться соблюдения своих национальных интересов , даже в противостоянии с куда более крупными государствами. Собственно, сам итог 44-дневной войны, с учетом известной поддержки Армении со стороны ее исторических покровителей, свидетельствует об этом.

Провалилась и попытка Ирана противодействовать росту влияния Турции в регионе и в тюркском мире. И есть что-то символичное в том, что громкие заявления шейха Субхи аль-Туфейли прозвучали сейчас, когда президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, в сопровождении министра национальной обороны, министра иностранных дел, министра окружающей среды и городского развития, министра транспорта и инфраструктуры прибыли в нашу страну, дабы принять участие в церемониях открытия первого международного аэропорта в городе Физули освобожденного в прошлом году от армянской оккупации в закладке фундамента новой автомагистрали в регионе и "Умного агрокомплекса" в освобожденном Зангилане. Это тот случай, когда сам факт такого визита, без каких-то комментариев, говорит обо всем, начиная от новых реалий в регионе и заканчивая подтверждением правильности политики официального Тегерана.

Акпер Гасанов