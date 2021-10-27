Благодаря Физулинскому международному аэропорту Карабах в еще более краткие сроки достигнет процветания

После завершения строительства "Дороги Победы" Физулинский Международный аэропорт, один из важнейших проектов, связывающих Баку с городом Шуша - колыбелью культуры тюркского мира, неразлучно свяжет Карабах с Азербайджаном, регионом и всем миром.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный советник Президента Турции Ялчын Топчу.

По его словам, совместное участие Президентов двух братских государств в открытии Физулинского аэропорта имеет большое значение: "Исторической победой Азербайджана, завоеванной благодаря его собственной силе и политической воле, был положен конец 30-летней оккупации Карабаха. Героические солдаты Азербайджана 17 октября 2020 года прогнали как собак армянские оккупационные силы из Физули. Сейчас сдан в эксплуатацию Физулинский аэропорт, который внесет большой вклад в обеспечение мира и процветания всех народов региона. Открытие, в котором приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как главы двух государств, руководствующихся принципом "Одна нация, два государства", имеет большое значение, поскольку это еще раз показывает миру, что две братские страны всегда рядом друг с другом в любой ситуации. Благодаря этому аэропорту Карабах, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана, в еще более краткие сроки достигнет процветания и мира", - сказал Топчу.

Он также отметил, что Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев своей силой, дипломатическим и политическим успехом в 21 веке сорвал планы империалистических сил и выбросил их на свалку истории: "Тот факт, что этот аэропорт был приведен в готовность к полетам спустя восемь месяцев после распоряжения Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, крайне важен с точки зрения демонстрации миру экономической мощи Азербайджана. Впервые в Физулинском международном аэропорту приземлился самолет Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и его там встретил брат - Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Мы выражаем признательность и благодарность за то, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган со словами Великого Ататюрка "Радость Азербайджана - наша радость, горе его - наше горе!", а Президент Азербайджана Ильхам Алиев со словами Общенационального лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства", на всех жизненных этапах придерживались этим идеям. Дух единства, проявленный Азербайджаном и Турцией всему миру во время Отечественной войны, будет и дальше укрепляться такими крупными экономическими проектами".

По словам главного советника Президента Турции, мир поймет, что вражда с тюрками влечет поражение, а дружба с тюрками принесет победу.

"После завершения строительства "Дороги Победы" Физулинский Международный аэропорт, один из важнейших проектов, связывающих Баку с городом Шуша - колыбелью культуры тюркского мира, неразлучно свяжет Карабах с Азербайджаном, регионом и всем миром. Желаю, чтобы Физулинский международный аэропорт стал средством прочного мира и процветания для народов региона, и особенно для Карабаха и народа Азербайджана. Да будет азербайджано-турецкое братство постоянным, вечным и благословенным!", - подытожил Ялчын Топчу.