Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили перспективы развития сотрудничества

В рамках официального визита Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром в Зангиланском районе, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов, выразив удовлетворенность встречей со своим коллегой в освобожденном Зангилане, поблагодарил за моральную поддержку, оказанную братской Турцией в ходе Отечественной войны. Министр обороны выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении партнерства, основанного на взаимном доверии и поддержке.

В свою очередь, господин Х.Акар подчеркнул важность исторической встречи и отметил, что стратегическое союзничество основано на дружественных и братских отношениях.

На встрече также были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.