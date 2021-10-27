Армяне проиграли Президенту Ильхаму Алиеву

26 октября с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был заложен фундамент автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд. Это событие историческое, потому что дорога, о которой идет речь, является началом того самого Зангезурского коридора, о котором Азербайджан говорит с момента окончания освободительной Отечественной войны и создание которого предусмотрено пунктом 9-м Трехстороннего соглашения о мире. Дорога протяженностью более 120 километров дотянется до пограничного Агбенда, а потом через Зангезур последует в Нахчыванскую Автономную Республику и далее в Турцию.

Всем известно, какое яростное противодействие встречают все разговоры о Зангезурском коридоре с армянской стороны и со стороны сторонников Армении. Было сделано все, чтобы закрыть тему, вычеркнуть ее из Трехстороннего заявления или же заставить стороны интерпретировать соответствующий пункт иначе. Однако политика Президента Ильхама Алиева привела к тому, что Зангезурский коридор стал реальностью. Азербайджанский лидер спокойно и последовательно продвигал линию Баку, основанную на трехсторонних договоренностях и не допуская никаких иных интерпретаций помимо тех, что следуют из заявления от 10 ноября. А в этом документе все очень четко и ясно прописано.

Нравится это армянской стороне или нет, но Зангезурский коридор уже начал строиться. Азербайджанский лидер переиграл и Ереван, и всех, за чьей спиной тот пытается уклоняться от выполнения своих обязательств.

Кстати, насчет "не нравится". Конечно же, армянам случившееся 26 октября не понравилось чрезвычайно. Реакцию экспертов, блогеров, политиков и разного рода демагогов можно наблюдать в социальных сетях и СМИ.

Один из главных спикеров ангажированных политических ток-шоу российского ТВ Семен Багдасаров тоже поспешил высказать в Телеграм свое мнение. Пост Багдасарова проникнут паникой и горестным признанием состоявшегося факта. Тем не менее, в нем есть несколько моментов, смысла которых сам российско-армянский пропагандист, возможно, не уловил. Раздражение и ментальные особенности мышления вряд ли позволят ему увидеть те преимущества Зангезурского коридора, которые, сам того не желая, он выложил в своем посте.

Смешно, конечно, что Багдасаров упорно называет этот транспортный коридор турецким, а не азербайджанским, и старается не упоминать, что продвигает и лоббирует его как раз Баку и лично Президент Азербайджана. Ну да ладно, не будем придираться к мелочам. Нужно быть снисходительными к страхам и слабостям проигравшей стороны, которая даже год спустя пытается отрицать, что была разгромлена презираемым ею Азербайджаном.

Багдасаров сильно встревожен тем, что запуск Зангезурского коридора позволит Турции транспортировать свои товары в Азербайджан и Центральную Азию через Армению. А что, собственно, в этом плохого? Это увядающее государство, все годы оккупации находившееся в изоляции, превратившееся в региональный тупик, всегда мечтало стать транзитной страной. Теперь Азербайджан дает Армении такой шанс. Совершенно бесплатно и без каких-либо усилий со своей стороны Армения становится частью региональной торгово-экономической деятельности и начинает получать дивиденды от межгосударственных грузоперевозок по своей территории. Это действительно уникальная возможность, потому что в случае отказа Еревана от своих обязательств по созданию Зангезурского коридора, никакие другие пути транзита для него не откроются. Армения так и останется привязанной к проблемному КПП Ларс на севере Грузии. А строящаяся впопыхах Ираном некая альтернативная дорога - это, как говорится, мертвому припарки, потому что и она в конечном итоге упирается все в тот же Ларс.

Семен Багдасаров строит из себя информированного и многоопытного эксперта, но не понимает таких элементарных вещей. Или не хочет понимать?

Абсолютная ерунда и следующее его предупреждение о том, что "если Зангезурский коридор станет турецким, это будет концом для Армении". А почему, интересно? Транспортный коридор, соединяющий Зангилан и НАР, пройдет по суверенной территории Армении, которую никто не собирается отчуждать. Безопасность грузовых и пассажирских перевозок будут обеспечивать не азербайджанские, а российские пограничники. Почему не армянские? Во-первых, потому, что армянские пограничники просто не способны обеспечивать что-либо. А во-вторых, потому что армянской стороне доверия нет. Есть большие основания полагать, что если доверить коридор армянским органам, будут теракты, жертвы и заложники.

Багдасаров совершенно напрасно тревожится за Грузию, приводя ее в пример. Экономическая активность Турции и Азербайджана в этой стране ничего ее не лишила, как раз наоборот, это помогло грузинскому государству устоять на ногах и развиваться. Да армянское общество должно молиться, чтобы то же самое произошло в Армении. И главное - в Армении также должны понимать, что не будет Зангезурского коридора - не будет и Лачинского. Коммуникации откроются либо все, либо имеющиеся останутся для нее закрытыми.

А вот что порадовало в записи Семена Багдасарова, так это спрятанные за традиционными страшилками признаки смирения с ситуацией. До полного признания реалий еще далеко, но пропагандист уже воспринимает случившееся 26 октября как данность, от которой теперь приходится "танцевать". Ведь как бы не упиралась Армения, как бы не выступали против ее союзники в регионе, как бы не был задействован весь арсенал мировой проармянской пропаганды, перевесила все это позиция Президента Ильхама Алиева, сказавшего как-то, что Зангезурский коридор - это неизбежность.

Именно неизбежность. Очень точно сказано.

Лейла Таривердиева