Испаноязычные издания пишут об открытии Физулинского международного аэропорта

Испаноязычные издания пишут об открытии 26 октября с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Физулинского международного аэропорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, испанское информационное агентство EFE, испаноязычная версия SWI swissinfo.ch (международной онлайн-платформы Общественной швейцарской телерадиовещательной корпорации (SRG SSR), ведущие новостные порталы es.finance.yahoo.com, испаноязычная версия vnexplorer.net, elperiodicodemexico.com распространили материалы об открытии Физулинского международного аэропорта.

Отмечается, что Баку расценивает Физулинский международный аэропорт как воздушные ворота Карабаха.

Испаноязычные издания доводят до внимания, что Физулинский аэропорт, которому присвоен трехбуквенный код FZL от Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, построен всего за десять месяцев, оснащен современным навигационным оборудованием, а на взлетно-посадочной полосе протяженностью 3000 метров и шириной 60 метров могут приземляться воздушные суда любого типа.

В публикациях сообщается, что город Физули около 30 лет находился под оккупацией Армении.

Отмечается, что главы государств Азербайджана и Турции заложили также фундамент агропарка Dost в Зангиланском районе.