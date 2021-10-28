По итогам валдайских встреч: Андрей Безруков о будущем мира - на платформе Baku Network

На платформе Baku Network продолжается обсуждение актуальных для всего мира тезисов, прозвучавших недавно в рамках прошедшего в Сочи XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" - "Глобальная встряска - ХХI: человек, ценности, государство", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор МГИМО Андрей Безруков (РФ) заявил в интервью директору Baku Network Гюльнаре Мамедзаде, что мир входит в новый технологический цикл, но международное сообщество пока не пришло к консенсусу по вопросу путей разрешения кризиса.

Андрей Безруков также прокомментировал будущее и роль Азербайджана в регионе. По его мнению, успех Азербайджана заключается в умении стать независимым и понятным игроком.