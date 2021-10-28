Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны мы чувствовали поддержку народа Кыргызстана

Во время Второй Карабахской войны мы чувствовали поддержку народа Кыргызстана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 октября, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в нашей стране Кайрата Осмоналиева.

"Я приветствую вас в Азербайджане. Желаю успешной работы, хорошего пребывания. Также прошу передать привет и наилучшие пожелания Президенту Кыргызской Республики и также хочу пригласить его посетить Азербайджан в любое удобное для него время.

Наши народы связывают общие корни, и мы активно взаимодействуем в рамках Тюркского совета. Как вы знаете, в ближайшем месяце будет проведен очередной саммит глав государств Тюркского совета, возглавляет который Азербайджан. И мы будем передавать наше председательство Турции. Конечно же, саммит еще больше сблизит наши страны. Очень много вопросов, которые требуют своего решения в рамках взаимоотношений и сотрудничества между тюркоязычными государствами. Как вы знаете, Азербайджан всегда прилагал большие усилия для сближения стран-членов нашего Совета.

Что касается двусторонних отношений, мы рассчитываем на интенсификацию контактов. Считаю, что есть потенциал, который не в полной мере реализован за прошедшие годы. Поэтому, конечно, нужно пристально посмотреть на торгово-экономическую сферу, где мы можем нарастить товарооборот. Также, как вы знаете, Азербайджан активно инвестирует за пределами страны, и мы можем обсудить подробно инвестиционные проекты в Кыргызстане. Ну и, конечно же, взаимная поддержка на международной арене всегда сближала наши страны. Уверен, что мы и в будущем на площадке ООН и в рамках Организации исламского сотрудничества, конечно, Тюркского совета, СНГ и других организаций будем оказывать друг другу поддержку. Во время Второй Карабахской войны мы чувствовали поддержку народа Кыргызстана. Было много обращений от граждан, выражений чувства солидарности, и мы это очень высоко ценим. Сейчас в Азербайджане период восстановления разрушенных территорий и мы активно заняты тем, чтобы в максимально короткие сроки смогли вернуть бывших беженцев на свои исконные земли.

Я желаю вам хорошего пребывания в Азербайджане. Уверен, что вы близко познакомитесь с нашей страной. Вы, насколько я знаю, уже посещали освобожденные территории, но еще предстоят поездки. Не только туда, но и в другие направления из Баку. Поэтому думаю, что будет полное представление о нашей стране и это будет помогать вам в работе. Желаю вам успехов", - сказал глава государства.