Азербайджанские дипломаты получат 15% страховых выплат

Гибель или причинение вреда здоровью (установление инвалидности и (или) увечья) сотрудников дипломатических представительств Азербайджана, в отношении которых осуществляется страховая деятельность, будет считаться страховым случаем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в предлагаемом изменении в законе "Об обязательном страховании лиц, служащих в дипломатических представительствах Азербайджанской Республики в зарубежных странах и международных организациях".

Согласно изменениям, тяжелые, менее тяжелые и легкие виды травм будут определяться в соответствии со списком, утвержденным органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Изменения в закон планируется обсудить на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям и рекомендовать на пленарное заседание.