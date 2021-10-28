Турция готова к диалогу для обеспечения стабильности в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе последнего визита в Азербайджан сказал о стабильности в регионе в связи с прекращением огня.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ответ на вопрос о разминировании на освобожденных территориях Азербайджана.

"В нынешней ситуации важно, чтобы все сели за стол, поговорили о том, чтобы режим прекращение огня был устойчивым, чтобы была стабильность и люди жили в условиях доверия и в благополучии. Турция предлагает конструктивные, открытые к диалогу пути решения этого вопроса", - отметил он.

Он подчеркнул, что Турция ожидает лишь стабильность в регионе.