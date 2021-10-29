Закладка Зангезурского коридора открывает дорогу в будущее, в том числе и для Армении

Зангезурскому коридору - быть! Именно такой вывод можно сделать из знаменательного события, когда Президенты Азербайджана и Турции вместе заложили основу трассы Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд. Несмотря ни на какие преграды, процесс развития территорий освобожденного Карабаха набирает обороты.

Об этом сказал в комментарии Day.Az известный российский эксперт, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов.

Закладка Зангезурского коридора, отметил Михайлов, открывает дорогу в будущее, в том числе и для Армении, которая в случае подписания мирного договора с Азербайджаном получит возможности для использования этого транспортного коридора в национальных интересах.

"На днях Президент России Владимир Путин как раз высказался на заседании клуба "Валдай" по поводу путей, соединяющий основную часть Азербайджана с Нахчываном. Он подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в этом коридоре и в разморозке коммуникаций, и такая же задача, в первую очередь стоит и перед Арменией. Она должна наладить эффективную экономическую жизнь, эффективное взаимодействие в регионе, в том числе с Азербайджаном на будущее. На мой взгляд, Путин продемонстрировал четкую позицию российского руководства по поводу необходимости урегулирования вопроса Зангезурского транспортного коридора. Более того, он отметил, что Россия сделала максимум для того чтобы Азербайджан и Армения окончательно встали на путь мирного урегулирования любых спорных вопросов, и приложит все усилия к тому, чтобы подписанное в ноябре 2020 го года заявление было исполнено", - сказал российский эксперт.

Однако, отметил Евгений Михайлов, армянская сторона всегда старается не замечать намеков российского руководства и из за этого страдает весь армянский народ, живущий которое десятилетие в состоянии неопределенности. Ни мира , ни войны, разруха и бардак в умах. По мнению нашего собеседника, несмотря ни на что, Ереван будет вынужден пойти на уступки. Пусть он пока не осознает всех выгод для себя от открытия транспортных коридоров по своей территории, осознание правильного выбора придет позже.

"Главное, чтобы это произошло до того, как Армения лишится государственного управления в силу внутренней политической турбулентности. Хаос в руководящих слоях и политических кругах ведет к тому, что в Армении не останется населения и, как итог, территорию займут те, кто способен ею управлять более умело", - заключил Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева