В Военно-морских силах состоялся конкурс на звание «Лучший дивизион кораблей» - ВИДЕО
Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в Военно-морских силах Азербайджана состоялся конкурс на звание "Лучший дивизион кораблей", сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны.
Основная цель конкурса - дальнейшее повышение боевой подготовки подразделений, развитие знаний и умений военнослужащих по специальности и профессиональной деятельности, а также определение лучшего дивизиона кораблей.
В рамках конкурса, прошедшего в три этапа, сначала был организован осмотр личного состава, вооружения и техники. Затем были проверены организация службы войск в воинской части и условия хранения материально-технических средств.
В заключение оценивалась боеготовность подразделений, выполняющих нормативы по огневой подготовке и другие тактические нормативы.
После подведения итоговых результатов командование наградило победителей.
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