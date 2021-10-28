https://news.day.az/politics/1397047.html В Судебно-правовой совет приняты 2 новых члена
В Судебно-правовой совет приняты 2 новых члена
В Судебно-правовой совет приняты 2 новых члена, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно отчету, в Судебно-правовом совете было 2 вакансии. Союз ассоциаций судей Азербайджана выдвинул кандидатов Мубариза Акбарова (председателя Бакинского апелляционного суда) и Тофика Пашаева (председателя Сумгайытского апелляционного суда).
Следует отметить, что Судебный правовой совет состоит из 13 человек. Председателем совета является министр юстиции Фикрет Мамедов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре