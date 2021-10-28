В НАТО поблагодарили Азербайджан за поддержку в Афганистане

Спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина выразил признательность Азербайджану за поддержку, оказанную альянсу в Афганистане, сообщает Day.Az со ссылкой на НАТО.

На прошлой неделе Коломина посетил Азербайджан, Грузию и Армению.

Спецпредставитель особо отметил роль, которую азербайджанские подразделения сыграли в поддержке усилий НАТО по эвакуации личного состава союзников и партнеров альянса, а также афганцев из аэропорта Кабула в августе этого года.

Он также рассмотрел нынешнее сотрудничество между НАТО и Азербайджаном, включая возобновление взаимодействия с азербайджанскими властями в рамках партнерства в процессе планирования и анализа.