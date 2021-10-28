https://news.day.az/politics/1397090.html Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту Турции
Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту Турции
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю по случаю национального праздника - Дня Республики.
Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в письме подчеркнуто, что дружба и братство между Азербайджаном и Турцией обусловлены общими национально-культурными ценностями наших народов.
Была выражена уверенность, что плодотворное и активное сотрудничество между двумя странами в различных сферах и впредь будет служить прогрессу стран, благополучию народов.
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