Собчак высмеяла пропагандиста Соловьева на озере Комо

Телеведущая и журналист Ксения Собчак в очередной раз поиздевалась над российским пропагандистом Владимиром Соловьевым, который постоянно светится в крупных скандалах.

Как передает Day.Az, Собчак опубликовала в Instagram красивые фото с озера Комо, которое находится в регионе Ломбардия на севере Италии. Это элитная курортная зона с живописной природой, расположенная у подножья Альпийских гор. Будучи на фоне гор в ярком розовом платье, Собчак задумалась... о российском пропагандисте. Дело в том, что у Соловьева есть дача в этих окрестностях, что удивительно, ведь он ненавидит Европу.

"Красивое все-таки место выбрал себе для дачи Владимир Соловьев. Он каждый день рассказывает своим зрителям про ужасную деградирующую "гейропу", он наверное купил тут дачу, потому что в Геленджике цены кусались", - поиздевалась Ксения.

Собчак прилетала в Италию на два дня. Вместе с Дмитрием Нагиевым журналистка работала ведущей на свадьбе экс-сенатора Андрея Вавилова и его молоденькой невесты Софьи Дилуа.

Это не первая и не последняя издевательская шутка Ксении над Соловьевым. Ранее она грозила ему уголовным преследованием за пропаганду нацизма, а в октябре 2020 года, в рамках своей передачи "Осторожно, Новости!", Собчак представила новую рубрику "Представься, мразь!", где проехалась по пропагандисту и его невероятно хамскому поведению по отношению ко всему.