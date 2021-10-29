Поиски дураков в оппозиции: как Гулиев опозорил Керимли

Ни одна власть, ни одно правительство не может, да и не должен считать себя по-настоящему сильным и самодостаточным там, где нет влиятельной, реальной и дееспособной оппозиции.

Оппозиция существует всегда, в любой нормальной стране, где обеспечено верховенство закона и люди уверены в обеспечении своих прав.

В Азербайджане есть законы, права, обязанности и свободы - как и в других цивилизованных странах, создавших адекватную политическую систему.

Но, увы, у нас в стране малопонятные умственные метания и когнитивные трудности оппозиции, сопровождаемые неизменным флером скандальности обратно пропорционально логике и силе реализма.

"Выиграйте борьбу идей, прежде чем бороться за победу в политике", - писал незабвенный фон Хайек. Радикальная, местечковая наша оппозиция за умы людей бороться вовсе даже не собирается, люди ей безразличны. Она в своем искусственно созданной микро вселенной борется с властью, идейно смахивая то на анархо-синдикалистов, то на вечно брюзжащих бабушек, сидящих на лавке около подъезда.

Наша сшибшая саму себя на ниве поиска вечного райского наслаждения оппозиция о политическом строительстве, похоже, не ведает. Она занята культом сектантского либерализма, смачно перемешанного с маразматическими речевками и исступленным самобичеванием.

Что в который раз, совершенно не уставая, и неизменной миной лицевых мышц доказывают два самодвижущих персонажа политической сцены - Расул Гулиев и Али Керимли.

Бывший спикер парламента страны, вот уже десятилетиями живущий в США и может статься, оттого возомнившего себя странноприимным пустынным гласом, вопиющим о разладе оппозиционного тарантаса Расул Гулиев не лишен весьма определенного шарма.

Да, именно так - у него шарм перманентно взбирающего на табурет старика, гневно трясущего руками и обличающего бывших своих соратников - или братьев по оружию, уж кому как удобно.

Оружие, честно говоря, у этой голосящей гопоты всегда и всюду было однообразным - скачкообразное наступление на оппонента, крик, шум, гвалт, тирады и максимы, наспех слепленные из высказываний неизмеримо умных людей.

Они, ничуть не тушуясь, выдавали афоризмы и идеологемы прошлых лет, даже столетий за свои пролеткультовские откровения, пытаясь вогнать краску в лик несогласного.

А если затея не удавалось, эти рудименты 90-х превращались в говорящие головы и, выглядывая из монитора, пытались воззвать к чему то, дабы идти куда то и вести массы, которые мерещились им во влажных мечтах, в светлое будущее. Где, в том будущем, конкретный имярек, естественно, был кормчим, рулевым и вообще, наимудрейшим из наиумнейших.

Расул Гулиев, пыхтя и сопя, напяливший на себя виртуальное пенсне вкупе со шляпой Георгия Плеханова, считает себя многомудрым руководителем, аксакалом, архиепископом, предводителем местных радикалов и вообще, лучшим из наилучших борцов с - угадайте на раз - "проклятым режимом", разразился очередной филиппикой в адрес Али Керимли, председателя ПНФА и по совместительству, впавшего в анамнез сомнамбулического лидера радикальной оппозиции.

Знаем, он не лидер и даже не лидереночек, но сам-то именно так считает и потому, дабы окончательно не вогнать персонажа кукольной оперетты в нескончаемую депрессию, назовем его так, как сам себя нарекает.

Нам, видите ли, мелочь, а Керимли приятно.

Так вот, заокеанский Плеханов наших местных команчей среди радикальной оппозиции, он же Расул Байрамович, во всей своей полинявшей от эмигрантской жизни и заокеанской суеты красе, решил прижать к ногтю Али Керимли. Коего считает за меньшевиком, оппортунистом, троцкистско-зиновьевским огребьем, недобитым кулаком, агентом мирового закулисья, фанатом лорда Керзона, приверженцем древнего культа Ананси и вообще, редиской и нехорошим человеком.

Гулиев, он же никем не признанный демиург оппозиции и престарелый оракул праведности, решил снять маску с лица Керимли, дабы революционные массы, коим самозваные лидеры оппозиции по таинственным причинам считают кучкующихся в их фейсбучных профилях страждущих, увидели истинные гримасы, так сказать, отщепенца, вражины и етс.

По словам Гулиева, он, как земной аватар небесного Кецаткоатла, просто обязан водворить на место - хотя где то место, превеликая тайна сие - Керимли, дабы, ему, эдакому нехорошему человеку, неповадно было впредь виртуально нападать и пытаться общипать перья у сиятельного заокеанского махрового демагога, простите, политика.

Да, знаем, что Р.Гулиев никогда не был политиком, не ведает о тонких материях геополитики и внутренней политической борьбы, но тысяча чертей, его восьмикрылое, аки серафим, слово "бадбахтлар", т.е "несчастные", до сих пор звучит дребезжащим эхом в дебрях галактики, тревожа космическую пыль.

Гулиев, в бытность спикером, смачно адресовал "бадбахтлар" в адрес оппозиции вообще и оппозиционных депутатов в зале заседаний парламента в частности. Он не отличался хладнокровием, арийским воспитанием и чопорной сдержанностью английского лорда.

Нет, отличия Гулиева было в его неумной жадности, страсти к наживе, провинциальным видением окружающей действительности и железобетонной уверенности в том, что он отец и батя всем, кто просил его о какой-либо услуге - неважно, где, как и почему.

Оказывается, многие лета назад Азербайджан вел переговоры с Японией о предоставлении страной Восходящего Солнца кредита нашему государству.

Во время одной из заседаний Али Керимли решил высказаться насчет процесса: "Простите, но почему мы должны брать у японцев кредит? Кто они такие, чтобы выделить нам кредит?"

Так вот, Расул Гулиев, гневно хмурившись, в адрес Али Керимли изрек - цитата будет немалой, но это поэзия тарантаса, лирика каланчи и журчанье слога уличных граффити: "Слушая Керимли, я даже не знал, плакать мне, или смеяться? Он что, дурак? Наверное, решил судить о Японии, опираясь на рост японцев. Тогда Япония была второй державой в мире после США. Ну, как ответить такому человеку, а?! Сказал, чтобы шел, читал про Японию, узнал про возможности японцев. Если бы они выделили кредит, мы просто должны были радоваться. Япония же не просто так выделяет кредиты..."

Он также не жалует других оппозиционеров: "В мое время, когда был спикером парламента, были восемь-девять оппозиционных депутатов. Я всегда им давал возможность для выступления. Не мешал, слушал. Но после выступления позорил их. Потом они не пожелали выступать, а решили озвучивать идиотские лозунги".

Да, Расул Гулиев не знает таких слов, как "спонтанная апперцепция" или "имманентный дуализм", но он, по его словам, уверен, что Али Керимли дурак.

Али Керимли же, прочтя эту статью, скорее всего, обидится и назовет Гулиева дураком.

Ну, прямо как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем из-за бекеши, и прости Господи, гусака.

Что поделаешь, есть подобные пародии на политиков и их жизнь - сплошное хаотичное, алогичное действие.

Гулиев с Керимли часто врали, и ныне продолжают это бесславное деяние. Бескорыстное вранье - это не ложь, это поэзия. Но их вранье зиждется на корысти и потому, есть не что иное, как отчаянные попытки выползти в обочины истории в реалии.

... В любом обществе есть некая часть, постоянно чем-то озабоченная и жаждущая выразить недовольство. При малейшей возможности именно они вопят и пишут гневные тирады в социальных сетях, призывают граждан на протестные акции, кричат о своей любви к Родине.

А надо ли слушать их?

Слушать этих пикейных жилетов не нужно никогда. Но вот кричать и писать они будут постоянно.

Ведь самое страшное, что можно сделать для местной радикальной оппозиции - это ее показ в натуре. Когда даешь им возможность говорить, они настолько ужасны, что как раз действуют против самих себя.

Никогда наш либерал-многоборец не в состоянии позволить иметь кому-нибудь свое особое убеждение и не ответить тотчас же своему оппоненту ругательством или даже чем-нибудь хуже.

Как Гулиев.

Эльчин Алыоглу

Главный редактор Milli.Az для Day.Az