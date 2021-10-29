Глава МИД Азербайджана поздравил Турцию

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю основания 98-летия Турецкой Республики.

Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Сегодня 98-я годовщина образования Турецкой Республики. Мы искренне поздравляем братскую Турцию в этот знаменательный день и желаем, чтобы она всегда была рядом. С глубоким уважением чтим память шехидов, погибших борьбе за независимость".