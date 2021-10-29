https://news.day.az/politics/1397161.html Глава МИД Азербайджана поздравил Турцию
Глава МИД Азербайджана поздравил Турцию
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю основания 98-летия Турецкой Республики.
Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Сегодня 98-я годовщина образования Турецкой Республики. Мы искренне поздравляем братскую Турцию в этот знаменательный день и желаем, чтобы она всегда была рядом. С глубоким уважением чтим память шехидов, погибших борьбе за независимость".
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