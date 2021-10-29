Сахиба Гафарова направила поздравительное письмо турецкому коллеге

28 октября председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова направила председателю Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Мустафе Шентопу письмо с поздравлениями по случаю Дня Республики, сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова поздравила Мустафу Шентопа и в его лице членов ВНСТ, а также братский турецкий народ с 98-летней годовщиной создания Турецкой Республики от своего имени и от имени всех депутатов Милли Меджлиса Азербайджана. Гафарова выразила пожелания постоянного процветания, прогресса, мира и благополучия.

Председатель Милли Меджлиса в своем письме также выразила уверенность в том, что прошедшее испытание временем азербайджано-турецкое братство будет крепнуть и впредь, став залогом безопасности, мира и стабильности в регионе.