"Платформа шести" для Южного Кавказа: новые экономические возможности и перспективы

Разрешение армяно-азербайджанского конфликта и деоккупация территорий Азербайджанской Республики изменили геополитический расклад в регионе и открыли новые возможности для развития сотрудничества. Трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года положило конец 30-летней оккупации территорий Азербайджанской Республики. Там же предусмотрено разблокирование региональных коммуникаций, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Конфликт создавал нестабильность в регионе, становился причиной отказа от капиталовложений со стороны иностранных инвесторов. Однако сегодня можно спрогнозировать рост темпов экономического развития, а также увеличения инвестиционной активности. Развитие нового формата сотрудничества в регионе, или даже устранение торговых барьеров, создание совместных предприятий, развитие цифровой экономики, транспорта и туризма, как и рост гуманитарного взаимодействия, будут отвечать интересам всех стран.

Новую геополитическую ситуацию в регионе можно охарактеризовать двумя факторами: первый фактор - освобождение Азербайджаном своих территорий; второй фактор связан с открывшимися экономическими возможностями. Это в основном касается открытия региональных транспортных коридоров.

В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой создания "платформы шести", которая охватила бы Россию, Турцию, Азербайджан, Грузию, Иран и, возможно, Армению, если правительство последней примет решение о признании новых реалий. По словам президента Турции, проект стал бы хорошей основой для установления стабильности в регионе.

Учитывая внутриполитическую ситуацию в Армении, поначалу было предложено вовлечение в проект лишь пяти из вышеперечисленных стран. При этом в отношениях между некоторыми другими странами региона также есть сложности, поэтому речь идет о том, чтобы реализовывать проект поэтапно. Так Азербайджан взаимодействует с соседними странами в форматах Азербайджан-Грузия-Турция, Азербайджан-Иран-Турция, Иран-Азербайджан-Россия. С помощью подобных трехсторонних и четырехсторонних форматов можно развивать сотрудничество в рамках вышеуказанного проекта.

"Платформа шести" или формат "3+3" отвечает интересам всех стран региона. Несмотря на то, что в декабре 2020-го года заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия выступил с заявлением о том, что грузинская сторона не присоединится к проекту ни при каких условиях до тех пор, пока Российская Федерация "не выполнит свои международные обязательства", позже появилась другая информация. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на первой пленарной сессии грузинского парламента, избранного осенью 2020 года, призвала к созданию нового регионального формата - "Кавказской платформы мира". Президент отметила важность участия Грузии в региональных проектах, добавив, что Тбилиси должен вернуть свое место центра кавказской идентичности и кавказологии". В октябре 2021 года глава МИД Грузии Давид Залкалиани, комментируя возможность присоединения Грузии к проекту "3+3", заявил, что страна должна принимать участие в проектах регионального сотрудничества хоть в какой-то форме. Так из политического балансирования между югом и западом Грузия может извлечь ощутимую выгоду, что будет полезнее однозначного отказа от всех предложений. Кроме того, растущий интерес многих стран к эксплуатации железной дороги "Баку-Тбилиси-Карс" для перевозки грузов по маршруту Япония-Россия-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа может стать сигналом для принятия решения в пользу расширенного регионального сотрудничества с ее стороны.

Для Армении проект может стать шансом вырваться из экономической блокады, которая длится уже много лет, и начать сотрудничать с соседями. Однако перед этим Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана. На данный момент как в самой Армении, так и среди представителей армянской диаспоры все еще присутствуют реваншистские настроения, которые деструктивно влияют на процесс установления мира в регионе. Так каждый шаг правительства к сотрудничеству с Турцией или Азербайджаном воспринимается реваншистами с особой агрессией. Это негативно сказывается в первую очередь на экономике страны. Поэтому присоединение к региональным проектам и установление мира в регионе отвечает интересам Армении, 83% границ которой закрыты. Таким образом, перед Ереваном встает дилемма: развитие страны или попытка военного реванша и дальнейшее нахождение в блокаде в течение многих лет.

Между тем, Азербайджан развивает сотрудничество со многими странами региона. Растет товарооборот с Россией. Президент Ильхам Алиев в интервью российскому изданию "Национальная оборона" отметил, что "отношения между странами основаны на дружбе, добрососедстве, взаимной поддержке и взаимных интересах". Также глава государства заявил, что "отношения между Баку и Москвой вышли на новый уровень". Что касается отношений Азербайджана и Турции, нужно отметить, что 10 декабря 2020 года главами государств был подписан протокол, предусматривающий взаимные поездки граждан двух государств по внутренним паспортам. Однако Баку и Анкара заинтересованы в реализации и более глобальных проектов.

Вступление в новый региональный альянс на равных условиях с другими странами, возможность получить новые инвестиции и доступ к азиатским рынкам также отвечает интересам Тегерана. ИРИ уже имеет опыт сотрудничества в рамках трехсторонних таких форматов как Азербайджан-Россия-Иран и Турция-Россия-Иран.

"Шестисторонняя платформа" подразумевает стабильное и безопасное развитие, поэтому региональное сотрудничество становится необходимостью. В условиях новой геополитической реальности на Южном Кавказе проект "3+3" мог бы содействовать укреплению всего региона. Турция и Азербайджан готовы разблокировать коммуникации для создания ясной и устойчивой системы сотрудничества. Для всех стран региона проект станет шагом к выходу на более широкий экономический рынок. Однако участие в проекте требует определенных усилий и реальной заинтересованности всех стран-участниц.