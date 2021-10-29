Азербайджан откроет посольство в Ватикане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики при Святом престоле" был обсужден на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Депутаты отметили, что открытие посольства внесет важный вклад в развитие связей между сторонами.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.