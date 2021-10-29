В новом ролике Youtube-канала VMedia рассказывается о том, что Ереван на протяжении всего карабахского конфликта пытался разыграть примитивную "двухходовку", в основе которой лежал вопрос о так называемом "самоопределении" армян. При этом, как отмечается в видеоролике, в действительности, с 1918 года со стороны Армении речь шла всегда только лишь о территориальных притязаниях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, авторы ролика проводят аналогии между идеей "миацума" и "аншлюсом" Австрии в 1938 году, а также тем, как Гитлер использовал вопрос "ущемления прав судетских немцев".

Кроме того, армянской общественности задаются неудобные вопросы, на которые у нее, без сомнения, ответов нет. Например, "какое отношение к "самоопределению армян Карабаха" мог иметь захват тех территорий, где заметного армянского населения не было - тех самых районов Азербайджана, окружающих бывшую НКАО?".