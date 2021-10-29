В Азербайджанской армии выберут лучший артиллерийский дивизион

Согласно плану боевой подготовки на 2021 год в Азербайджанской армии проводятся соревнования за звание "Лучший артиллерийский дивизион", передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

После осмотра учебно-материальной базы и проверки снабжения личного состава привлеченных к соревнованиям дивизионов оценивается уровень подготовки военнослужащих и принимаются нормативы как в индивидуальном, так и групповом порядке.

Подразделения, покинув места постоянной дислокации по тревоге, перемещаются по назначенному маршруту и занимают огневые позиции.

Согласно требованиям соревнований артиллерийские установки приводятся в боевое положение в установленные сроки, выполняются боевые стрельбы по плановым и внеплановым целям.