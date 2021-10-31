У азербайджанского народа есть Лидер, умеющий держать слово

Роль Президента Ильхама Алиева в победоносной 44-дневной Отечественной войне и в послевоенном восстановлении освобожденных территорий неоспорима. В период войны он проявил себя как истинный полководец, а в процессе возрождения Карабахского региона мы увидели в нем и талантливого хозяйственника.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

Депутат отметил, что сразу после освобождения территорий соответствующим структурам главой государства было дано указание представить свои планы относительно разминирования и восстановления коммуникаций. Первая же инспекция показала, что вся инфраструктура, жилой фон, культурные и исторические памятники, социальные объекты полностью разрушены, коммуникации уничтожены, и все придется начинать с нуля.

"Посещая освобожденные районы, Президент Азербайджана лично контролирует ход восстановительных работ, дает соответствующие указания, участвует в открытии и закладке проектов, инициатором которых сам являлся. Последние поездки главы государства - в Физули, Зангилан и Губадлы - еще раз доказывают, что восстановление освобожденных территорий находится под его пристальным вниманием. Сегодня восстанавливается инфраструктура, подготовлены генеральные планы ряда населенных пунктов, сделаны серьезные шаги в направлении отстройки разрушенных армянскими оккупантами Агдама, Физули, Зангилана. А взгляните на Шушу - она полностью преобразилась! Происходящее на освобожденных территориях часто освещается в мировой прессе, сравнивается состояние этих районов на данный момент и в период оккупации. Видно, что Азербайджан очень серьезно готовился к этой работе и не менее серьезно относится к ее реализации", - отметил наш собеседник.

Большую, если не сказать основную роль во всех этих процессах играет Президент Ильхам Алиев, подчеркнул Мирзазаде. Он сам контролирует и подготовку, и проведение, и завершение работ, он требует их качественного выполнения на уровне самых передовых стандартов. Президент страны является инициатором превращения освобожденных территорий в зону "зеленой энергии", строительства здесь "умных городов" и "умных сел". Строительство Дороги Победы, открытие Международного аэропорта Физули, закладка фундамента дороги, которая станет частью Зангезурского коридора, - все это показывает, что в скором времени будут созданы возможности для возвращения на эти земли первых переселенцев.

"Думаю, мы станем свидетелями реализации еще множества проектов, и освобожденные земли станут одним из красивейших регионов Азербайджана. Возрождением Карабаха мы демонстрируем всему миру, на что способны. Все это стало возможным благодаря продуманной, дальновидной политике и политической воле Президента Ильхама Алиева.

Хотел бы заметить, что наши успехи заставляют и армян постепенно признавать реалии. В армянском сегменте соцсетей все чаще приходится встречать выражения зависти к азербайджанскому народу, у которого есть такой лидер, умеющий выполнять то, что обещал", - сказал Айдын Мирзазаде.

Лейла Таривердиева