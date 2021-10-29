Мы воочию увидели разрушения, совершенные армянами во время оккупации Карабаха

29 октября председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с делегацией во главе с министром по делам религии Турции Али Эрбашем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступивший на встрече председатель УМК говорил об азербайджано-турецком братстве. Он отметил, что два братских государства всегда поддерживают друг друга и в счастливые, и тяжелые дни. Во время Второй Карабахской войны это братство проявилось еще раз. Моральная поддержка нашей страны Турцией сыграла особую роль в достижении Победы в Отечественной войне. Мудрые главы государств Турции и Азербайджана отстаивают интересы наших стран во всех международных плоскостях.

"На наших землях, освобожденных от оккупации, армяне совершили акты вандализма. Разрушены могилы, извлечены останки умерших людей, мечети использовались как хлев.

Азербайджанская армия под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила от оккупации наши земли. Сегодня Карабах свободен, туда вновь возвращается жизнь", - сказал шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Говоря о трехсторонней встрече в Москве религиозных лидеров России, Азербайджана и Армении, председатель УМК сказал: "Эта встреча имела для меня особое значение. Ведь я участвовал в ней как победившая сторона. Я видел растерянность противоположной стороны. Это был результат нашей Победы. Мы в долгу за Победу перед нашими шехидами, гази. Я горжусь Президентом Азербайджана и нашим государством".

Выступивший на встрече министр по делам религии Турции Али Эрбаш сказал: "Через несколько дней в Азербайджане будет отмечаться праздник Победы. Мы воочию увидели разрушения и ужасы, совершенные презренными армянами во время оккупации Карабаха. Мужество и самоотверженность, проявленные азербайджанскими бойцами при освобождении Шуши, действительно достойны восхищения. Армяне совершили вандализм в Карабахе. Разрушены могилы, дома. Нанесен серьезный ущерб Агдамской Джума мечети. Армяне содержали в мечети свиней, и это свидетельствует об оскорблении мусульманских святилищ. В нашей вере, в исламской религии существует неприкосновенность во время войны церквей, синагог, других храмов, а также пожилых людей, женщин, детей, мирного населения. Азербайджанские бойцы, являясь мусульманами, не причинили никакого вреда безоружным людям. А армяне совершили здесь геноцид гражданских лиц. Один из них - Ходжалинский геноцид".

Мероприятие завершилось религиозно-художественной частью.