Переговоры Джейхуна Байрамова с представителем Верховного комиссариата ООН по делам беженцев

29 октября 2021 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем директора Европейского регионального бюро Верховного комиссариата по делам беженцев (ВКБ) ООН Ангелой Ли Роси.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во встрече также принял участие помощник Первого вице-президента Эльчин Амирбеков.

Aнгела Ли Роси заявила, что делегация посетила Агдам, Тертер, Барду, Физули, Джебраил и Зангилан. Она подчеркнула, что, несмотря на уровень разрушения, восстановительные работы, проводимые Азербайджаном, заслуживают похвалы.

Министр Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев и не забывает о помощи, оказанной этой организацией в 1990-х годах. Джейхун Байрамов отметил, что с ноября прошлого года жертвами мин в Азербайджане стали 167 человек.

На встрече стороны обсудили шаги, предпринятые правительством Азербайджана в восстановлении автомобильных и железных дорог, инфраструктуры, строительство в кратчайшие сроки Международного аэропорта Физули, выразили взаимную заинтересованность в продолжении сотрудничества для обеспечения безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли.