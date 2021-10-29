В Азербайджане привлеченные к учебным сборам военнообязанные успешно выполняют поставленные задачи

Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2021 год, в Н-ской воинской части продолжаются военные учебные сборы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны, на сборах, проводимых в целях повышения уровня боевой подготовки, знаний и навыков группы пребывающих в запасе военнообязанных, были выполнены различные задачи.

В ходе выполнения поставленных задач военнообязанные не только совершенствуют боевые навыки и опыт, приобретенные на военной службе, но и освоят правила применения современного оружия, военной техники и оборудования, недавно принятых на вооружение азербайджанской армии.

Учебные сборы продлятся до 6 ноября.