Единство Лидера и народа - залог новых побед Азербайджана

Победой Азербайджана в Отечественной Войне завершился один из самых долгих и кровопролитных конфликтов на территории бывшего Советского Союза.

Теперь можно со всей уверенностью сказать, что источником Победы было сплочение в единый, мощный железный кулак азербайджанского народа, во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым, во имя достижения главной цели - восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Безусловно нужно отметить, что путь к Победе был нелегок, извилист и тернист. Свидетельством тому является тот факт, что азербайджанский народ шёл к Победе почти 30 лет.

На начальном этапе конфликта Армении удалось добиться временного успеха, прежде всего из-за того, что Азербайджан погряз во внутриполитической борьбе за власть. В стране отсутствовало сильное и мудрое руководство, способное сплотить народ вокруг себя для того, чтобы противостоять агрессии.

Лишь после того, как по требованию народа к власти в июне 1993 года пришёл Общенациональный лидер Гейдар Алиев, в Азербайджане начала формироваться сильная власть, которая прежде всего остановила внутренние распри и разборки, восстановила в стране порядок и верховенство закона, начала проводить политику экономических реформ и привлечения иностранных инвестиций.

Именно поэтому Президент Гейдар Алиев считается основателем современной азербайджанской государственности, которая послужила основой для будущей победы.

Благодаря проводимой Президентом Гейдаром Алиевым внешней и внутренней политике, Азербайджану удалось прорвать информационную блокаду и стать влиятельной региональной державой, с мнением которой стали считаться.

Принявший в 2003 году от Гейдара Алиева штурвал государства Президент Ильхам Алиев продолжил генеральную линию Общенационального лидера, направленную на достижение главной цели - ликвидацию оккупации азербайджанских территорий и восстановление территориальной целостности государства.

Под руководством Президента Ильхама Алиева в стране была создана современная, хорошо обученная и вооруженная армия, которая обеспечила достижение Победы.

Блестящий дипломат, выпускник одного из лучших вузов бывшего СССР - МГИМО, Президент Ильхам Алиев своей дипломатической деятельностью делал все возможное для мирного разрешения конфликта.

Однако армянская сторона воспринимала эту позицию как проявление слабости Азербайджана и вместо ответных разумных шагов, наоборот, ужесточила свою позицию, требуя безоговорочного признания независимости сепаратистского режима, с последующей аннексией оккупированных территорий.

Естественно, это не могло продолжаться долго. Ведь ещё до начала боевых действий Президент Ильхам Алиев предупреждал мировое сообщество, что терпение азербайджанского народа не беспредельно, поведение Армении рано или поздно приведёт к возобновлению боевых действий.

Увы, как международные посредники, так и Армения старались не обращать на это внимание и продолжали гнуть свою линию, направленную на достижение мирного соглашения за счёт азербайджанских территорий.

Именно тогда проявился тот великий патриотизм Президента Ильхама Алиева, который ни на шаг не отступил от занятой им позиции (несмотря на сильное давление), которая гласила, что территориальная целостность и нерушимость границ Азербайджана священны и неприкосновенны.

Всю свою деятельность Президент Ильхам Алиев в предвоенные годы направил на укрепление современного Азербайджанского государства, воспитание молодёжи в духе патриотизма и превращения страны в одно из влиятельных государств мира.

Все это обеспечило достижение Победы в ходе Отечественной Войны, когда весь азербайджанский народ, как один, сплотился во имя изгнания оккупантов.

Каждый день миллионы азербайджанцев по всему миру с нетерпением ждали публикаций Президента на странице в Twitter с последними новостями с фронта, его интервью самым влиятельным мировым телевизионным каналам, в которых он прямо и открыто говорил о том, что происходит.

Президент Ильхам Алиев, который свободно владеет несколькими иностранными языками, в своих интервью в ответ на каверзные вопросы некоторых зарубежных журналистов всегда подчёркивал тот факт, что в вопросе Карабаха весь азербайджанский народ един и сплочен во имя главной цели-освобождения всех оккупированных земель.

Тот факт, что во время боевых действий в азербайджанской армии не было дезертирства, а количество добровольцев во многом превышало необходимое число показатель того, что благодаря проводимой политико-воспитательной работе, основанной на идеологии патриотизма, удалось воспитать современную азербайджанскую молодежь, готовую на самопожертвование во имя Родины.

Сегодня, добившись Победы и ликвидации оккупации, азербайджанский народ под руководством Президента Ильхама Алиева идёт к новым достижениям.

Главной задачей, определенной главой Азербайджанского государства, является восстановление освобождённых территорий, превращённых оккупантами в зону выжженной земли и возвращения почти одного миллиона беженцев к родным очагам.

Наряду с этим, окончание конфликта позволило начать осуществление важных региональных транспортных коридоров, призванных обеспечить экономическое развитие региона, превращение Азербайджана в важный транспортный хаб на пути из Европы в Азию.

Сразу же после окончания боевых действий, Азербайджан начал грандиозные строительные работы, не имеющие себе равных в мире, причём только за счёт внутренних средств, без привлечения иностранной финансовой помощи.

Регулярные поездки на освобожденные территории Президента Ильхама Алиева доказательство того внимания, которое придаётся созданию условий для скорейшего возвращения беженцев.

То, что все эти шаги главы государства принимаются азербайджанской общественностью с чувством глубокого удовлетворения и благодарности показывают, насколько важно единство Лидера и народа на этом новом этапе развития Азербайджана.

Та поддержка, которую простые азербайджанские граждане оказывают Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, тот тёплый приём и атмосфера, в которых проходят встречи с жителями освобождённых территорий, показатель полного единения руководства страны и всего народа.

Особо важна роль Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, верного соратника и сподвижника Президента Ильхама Алиева, которая всегда находится рядом и всей своей деятельностью старается разделить с ним тяжёлую ношу забот о благе Государства.

Под руководством Первой леди Мехрибан Алиевой осуществляются масштабные программы по реабилитации раненых военнослужащих, обеспечению семей погибших, ведутся работы по восстановлению уничтоженных памятников истории культуры а также многое другое.

Первая леди Мехрибан Алиева стала символом современной азербайджанской женщины - государственного и общественного деятеля, матери и хранительницы семейного очага, на которую стараются равняться все азербайджанские женщины.

То, что сегодня Азербайджан стал современной влиятельной державой мирового уровня, несомненно, заслуга Президента Ильхама Алиева, обладающего даром стратегического предвидения и являющегося несгибаемым защитником интересов азербайджанского народа.

Тот авторитет, который завоевал в последнее время Азербайджан, особенно после окончания войны и завершения конфликта-это детище Великого Гейдара Алиева, которое приумножил достойный сын и продолжатель его дела Президент Ильхам Алиев, ведущий страну к новым победам и достижениям!

Пярвин Мирзазаде