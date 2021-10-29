Сахиба Гафарова приняла участие в официальном приёме в честь 98-летия основания Турецкой Республики

Посольство Турции и Баку 29-го октября организовало официальный приём, посвящённый 98-летию основания Турецкой Республики.

Как сообщили Day.Az в Отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса (парламента), в приёме приняли участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и другие официальные лица.

Вначале прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Посол Джахит Багчы сказал, выступая на мероприятии, что за 98 лет, прошедшие со своего основания, Турецкая Республика подвергалась нападениям как внутренних, так и внешних врагов, на её пути вставали угрозы, но, упорно сопротивляясь превратностям, государство оставило все трудности позади. Всё более усиливающая Турция, разрабатывавшая всевозможные способы и стратегии противодействия нависавшим над нею угрозам, дошла до сегодняшнего дня, когда она уже представляет собою региональную силу и глобального игрока.

По словам посла, Турция прилагает всемерные усилия к дальнейшему углублению и расширению взаимоотношений с Азербайджаном в согласии с философией "один народ - два государства" и сообразно целям Шушинской декларации.

Вслед за этим Джахит Багчы зачитал обращение Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана к народу по поводу 98-й годовщины создания государства.

Выступившая на официальном приёме председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова передала искренние поздравления и наилучшие пожелания Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в связи с 98-летием Турецкой Республики.

"Путь к процветанию и созиданию, на который 98 лет назад великий Мустафа Кемаль Ататюрк наставил Турецкую Республику, продемонстрировал всему миру, на что способен турецкий народ. В особенности, за прошедшие годы Турецкая Республика добилась замечательного развития под руководством выдающегося политика и государственного деятеля тюркского мира президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Изумительные успехи были достигнуты во всех сферах общественной и государственной жизни", - сказала спикер.

Председатель парламента заметила, что сегодня по своей политической, экономической и военной мощи Турция - одно из самых могущественных государств мира.

"Подобное возвышение братской страны вызывает искреннюю радость, поскольку сила Турции - это и сила Азербайджана, а сила Азербайджана - это сила и Турции. Основанные на общих ценностях искренние взаимоотношения Азербайджана и Турции являются уникальным явлением в системе международных отношений. Дружба наших народов и государств - наше величайшее достояние", - сказала Гафарова.

Как подчеркнула председатель Милли Меджлиса, отношения между нашими странами выстроены по принципу "один народ, два государства", сформулированному великим лидером Гейдаром Алиевым: "И, как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, "Турция и Азербайджан - две братские страны, которые всегда рядом друг с другом".

Далее Гафарова сказала, что наши народы были едины в битве при Чанаккале и в борьбе с армянско-большевистским игом в Баку в начале двадцатого столетия, и в Отечественной войне против армянского фашизма в конце 2020-го года.

Гафарова напомнила, что десять дней спустя Азербайджан будет впервые праздновать День победы. Мир вновь стал свидетелем турецко-азербайджанской дружбы, братства в то время, когда под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева велись боевые действия за прекращение оккупации наших земель и возвышения азербайджанского флага в Карабахе.

"Моральная и политическая поддержка, оказываемая Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, категоричная позиция, занимаемая всей Турцией, турецким народом с первых же минут войны и до самого её окончания продемонстрировала всем, что Азербайджан не одинок в своей правой борьбе. Турция и её лидер всегда и везде рядом с Азербайджаном. Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне привела к возникновению в регионе новой реальности. Сегодня совместными усилиями Азербайджана и Турции планомерно и решительно претворяются в жизнь проекты, меняющие геополитическую панораму региона и придающие ему новые краски. Можно сказать с гордостью, что посещение Шуши в июне этого года Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, подписание ими Шушинской декларации о союзнических отношениях двух государств, а также открытие ими на днях международного аэропорта Физули, закладка основы для Зангезурского коридора, что ещё теснее свяжет Азербайджан и Турцию, и одобрение выполнения других крупных проектов были новой демонстрацией дружбы и братства наших народов", - заключила Сахиба Гафарова.

Затем мероприятие продолжилось официальным приёмом.