Не бывает русских патриотов за армянские деньги

Чья бы корова мычала, Константин Федорович? Самый ангажированный, продавшийся с потрохами депутат Госдумы Константин Затулин смеет упрекать кого-то в продажности? Нонсенс!

По следам передачи "60 минут" на российском канале, когда произошла небольшая перепалка между Затулиным и экспертом Игорем Коротченко, группа армянских пользователей, именуемая в сети как "команда сторонников Депутата Государственной думы РФ Константина Затулина", опубликовала пламенный комментарий на своей официальной странице в Instagram. Этот комментарий армянских друзей Затулина, создавших даже группу поддержки для этого псевдороссийского депутата, еще раз подчеркивает, кому на самом деле служит Константин Затулин, в очередной раз получивший депутатский мандат в Госдуме РФ благодаря стараниям многочисленной армянской диаспоры Краснодарского края.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, армянская "команда сторонников" Затулина атаковала эксперта Игоря Коротченко за то, что он в передаче "60 минут" напомнил Затулину, как тот призывал во время войны в Карабахе перебросить на помощь армянам две российские десантно-штурмовые дивизии. Иными словами, российский депутат пытался втянуть Россию в чужую войну за чужие интересы. Правда, интересы армянства Затулину не чужды, ведь вся его карьера построена на армянских деньгах.

Ну тогда бы и помалкивали, Константин Федорович - вы, и ваша команда!

Ан нет! Армянская "команда сторонников Затулина" задается вопросом:

"И что мы должны думать о лоббистах Азербайджана и Турции в российской журналистике, продолжающих вылезать на наши телеэкраны? Черного кобеля не отмоешь добела, даже если у него седины. Не бывает русских патриотов за турецкие деньги".

Красиво написали! Только есть несколько поправочек:

1. На наши телеэкраны повылезали исключительно армяне и их лоббисты. Никого другого мы там практически не видим. Может еще раз напомнить, перечислив вереницу янов, которые стали монополистами всех российских ток-шоу и передач, словно по разнарядке из обкома: "Присутствие армянских лиц обязательно, и как можно в большем количестве"!

2. Оказывается, армяне у нас уже и русскими поговорками бравируют? Но если уж вспомнили про "черного кобеля", пусть тогда попробуют поскрести Затулина. Этот некогда русский казак превратился в армянского засланного казачка. Так что, не отмоете уже, и не старайтесь.

3. И еще вопрос к "команде сторонников Затулина": Интересно, почему это за турецкие деньги не бывает русских патриотов, а на армянские деньги бывают? В чем разница-то?

Как показывает опыт, Турция слишком большая и самодостаточная страна, чтобы платить кому-то за лоббирование своих интересов. У них другие подходы. Это как раз армянскому лобби, представителям этноса, рассеянного по всему миру, свойственно везде проплачивать за продвижение своих интересов, скупать и развращать политиков, силовиков, чиновников. И в России эта проблема приобрела самую уродливую форму. Особенно в Краснодарском крае, который представляет в Госдуме Константин Затулин. Как вы думаете, как проголосует ангажированный депутат Затулин, когда армянская диаспора края поднимет вопрос о своей автономии? Ответ на поверхности, и время то не за горами.