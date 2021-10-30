В Физули найден ракетный комплекс

В Физули обнаружены боеприпасы.

Как передает Day.Az, в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что сотрудники полиции обнаружили на освобожденных территориях Физулинского района 3 автомата, 2 пулемета, 2 гранатомета, 1 "Фогот" (противотанковая управляемая ракетная система), 185 снарядов различных типов, 75 взрывчатых веществ и 4100 пуль различного калибра.