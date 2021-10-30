https://news.day.az/politics/1397626.html В Физули найден ракетный комплекс - ВИДЕО
В Физули найден ракетный комплекс - ВИДЕО
В Физули обнаружены боеприпасы.
Как передает Day.Az, в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что сотрудники полиции обнаружили на освобожденных территориях Физулинского района 3 автомата, 2 пулемета, 2 гранатомета, 1 "Фогот" (противотанковая управляемая ракетная система), 185 снарядов различных типов, 75 взрывчатых веществ и 4100 пуль различного калибра.
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