Провокационные заявления Константина Затулина: армянский выкормыш дискредитирует Россию

Никогда такого не было, и вот опять. Этот перл авторства Черномырдина вспомнился после того, как о себе решил напомнить большой лоббист маленькой и тонущей в болоте проблем неразрешимых Армении, первый зампредседателя комитета Государственной Думы по делам соотечественников, СНГ и евразийской интеграции Константин Затулин.

В эфире программы "Ключевой фактор" на Factor TV он ответил на вопросы корреспондента о Второй Карабахской войне, миротворческом контингенте, формате "3+3". Ну как ответил? Озвучил привычную для себя ахинею, отрабатывая вложенные в него труды армянского лобби России. Он ведь всегда избирался в ГД благодаря поддержке армян Сочи, Белореченска и Апшеронска.

А кто девушку избирает, тот ее и танцует. Так гласит народная молва, и Затулин всей своей биографией это доказывает. Вот и сейчас его конкретно занесло. К примеру, считает Константин, что "самое главное, самое горькое и неприятное, что мы не предотвратили, мы допустили эту войну". Сразу замечу, что это было очень провокационное заявление. Не единственное в рамках одного интервью.

"На самом деле мы, мне кажется, дали себя убаюкать. В том числе были недостаточно глубоко проанализированы взаимосвязи Азербайджана и Турции - теми, кому положено это делать. Переоценили, как и армянская сторона, степень неприступности этого региона, степень стойкости и управляемости вооруженных сил Армении и Нагорного Карабаха, который в состоянии сопротивляться. Эта переоценка шла в том числе и от той переоценки, которая существовала вне всякого сомнения в Армении", считает Костик.

После чего констатирует, что в Армении все эти годы жили в уверенности, что армянская армия непобедима, она занимает прочные позиции и ничего здесь произойти кроме каких-то мелких инцидентов не может. "История с 2016 годом, мне кажется, имела в Армении противоречивые истолкования. Кого-то она напугала, а кого-то наоборот успокоила, что дальше этого не пойдет все равно. Поэтому здесь были, на мой взгляд, ошибки. Ошибки, в том числе, и с нашей стороны", изрекает Затулин.

И сразу во всю ширь и высь встает вопрос- кто это мы? Вряд ли Затулин, при всей его самовлюбленности и неадекватности, готов признать себя тем, кто начинает и заканчивает войны по собственному желанию. Тогда, о ком он глаголет, говоря "мы"? Про комитет Государственной Думы по делам соотечественников, СНГ и евразийской интеграции? Ясное дело, что нет. Ибо члены данного комитета придерживаются разных взглядов по карабахскому конфликту.

Да и в состоянии, отдельно взятый комитет начинать или заканчивать войну, да еще и не с участием России. Тогда, как ни крути, но Затулин пытается рассуждать от имени России. Но за такие выкрутасы по ушам ему должны надавать в правящей партии "Единая Россия", членом которой он является. Ибо приоритеты внешней политики РФ определяют президент этой страны и МИД.

"Территория Нагорного Карабаха и все районы, прилегающие к нему, принадлежат Азербайджану "с точки зрения международного права", - такое мнение в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" выразил президент России Владимир Путин. Затулин этого не может не знать. Как не может он не знать и того, что было множество иных заявлений со стороны руководства РФ о признании территориальной целостности Азербайджана.

И в Баку это ценят и помнят. В нашей стране считают, что Россия, в отличие от двух иных стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заняла взвешенную и справедливую позицию в ходе 44-дневной войны. И что теперь делает Затулин? Он по сути пытается представить Россию едва ли не как сторону армяно-азербайджанского конфликта.

Сказать, что это глупость и провокация со стороны Затулина, который слишком увлекся обслуживанием интересов своих армянских друзей, ничего не сказать. С другой стороны, это ведь не первый такой провокационный шаг со стороны Костика. Он, в частности, в мае 2010 года участвовал в качестве наблюдателя на дешевом шоу, которое карабахские сепаратисты называли "парламентскими выборами".

Он же регулярно лгал российской общественности по поводу причин карабахского конфликта, пытаясь представить страну-оккупанта в роли жертвы. Он же соучаствовал в распространении мифов о "мощи " армянской армии. За все это Затулин получил армянский орден "Почета". И вот сейчас он пытается судорожно оправдаться за соучастие в большой армянской лжи, попутно делая совершенно провокационные заявления, за которые с него, в конце концов должны уже спросить в России.

Акпер Гасанов