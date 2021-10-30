Открытие Физулинского аэропорта будет способствовать развитию туризма и торговли в регионе

26 октября в Азербайджане произошло событие, которое в будущем может иметь влияние не только на политику Турции и Азербайджана, но и возможно всего тюркского мира. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии открытия Физулинского международного аэропорта и закладке фундамента Зангезурского коридора.

Как передает Day.Az, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал кандидат политических наук, политолог Алексей Буряченко.

По его словам, аэропорт Физули - это не просто очередной аэропорт, это аэропорт, завершённый за восемь месяцев, который построен Азербайджаном в Карабахе. Из этого аэропорта смогут совершать полеты все широкофюзеляжные самолеты, в том числе и большие грузовые. Ожидается, что ворота Карабаха, а именно так называют сейчас этот аэропорт, будут способствовать развитию туризма и торговли в регионе.

"Так же, не менее масштабным проектом, чем аэропорт Физули, стало закладка президентами двух стран строительства автодороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор) и закладка фундамента "умного агропарка" в Зангилане, который будет создан при поддержке Турции", - добавил Алексей Буряченко.

Политолог подчеркнул, что за счет строительства больших инфраструктурных проектов, по многочисленным заявлениям правительства Азербайджана, они стремятся превратить территории, возвращённые под контроль Азербайджана, в центры промышленности и туризма, что станет положительным сигналом для тех, кто был вынужден покинуть свои дома в этих регионах.

"Осуществление таких масштабных совместных проектов Азербайджаном и Турцией только способствуют укреплению сотрудничества между двумя странами. Географически Турция - ближайшая тюркоязычная страна. Азербайджано-турецкие отношения, безусловно, сейчас, претерпевают качественные изменения. Азербайджан пишет историю вместе с Турцией, отношения двух стран, можно сказать, переходят от стратегического партнерства на следующий качественно новый уровень", - добавил политолог.