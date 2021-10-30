В войсках Нахчыванского гарнизона проведены учебно-методические сборы.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в соответствии с "Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021-й учебный год" командиры батальонов, дивизионов и их заместители привлечены к учебно-методическим сборам.

Отмечено, что на совещании, проведенном с целью улучшения оперативной подготовки офицеров, предпочтение было отдано практическим и показательным занятиям.