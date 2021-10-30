https://news.day.az/politics/1397807.html В войсках Нахчыванского гарнизона проведены учебно-методические сборы - ФОТО - ВИДЕО
В войсках Нахчыванского гарнизона проведены учебно-методические сборы - ФОТО - ВИДЕО
В войсках Нахчыванского гарнизона проведены учебно-методические сборы.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в соответствии с "Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021-й учебный год" командиры батальонов, дивизионов и их заместители привлечены к учебно-методическим сборам.
Отмечено, что на совещании, проведенном с целью улучшения оперативной подготовки офицеров, предпочтение было отдано практическим и показательным занятиям.
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