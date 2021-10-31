Открытие Зангезурского коридора может вывести Армению из состояния кризиса. В 2020 году ВВП Армении упал на 7,4%. В 2021 году, согласно прогнозам, он вырастет с 5,2% максимум до 6,1%. А это значит, что и в текущем году армянская экономика не сможет выйти на допандемийный и довоенный уровень.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend эксперт-экономист, депутат Вугар Байрамов.

По его словам, Армения может восстановить свою находящуюся в кризисе экономику благодаря открытию коммуникаций: "Экономическая ситуация в Армении до войны резко ухудшилась, а в последующий период усугубилась еще больше. Кредитные рейтинги этой страны были понижены международными организациями. Это свидетельствует об ухудшении макроэкономических показателей экономики Армении и продолжении кризисной ситуации. При этом доля внешнего долга страны в ВВП составляет более 60 процентов, валютные резервы достаточно малы, а фискальные возможности бюджета ограничены".

Эксперт отметил, что для выхода из сложившейся ситуации Армения должна быть заинтересована в сотрудничестве со странами региона, открытии коммуникаций, Зангезурского коридора: "Сегодня перед Арменией два пути. Один из них заключается в продолжении реваншистских тенденций, и это повлечет дальнейшее углубление экономического кризиса. Естественно, Азербайджан способен ответить на любые реваншистские вызовы, что чревато для самой Армении. Второй путь - это восстановление экономического сотрудничества в регионе, открытие коммуникаций, в том числе Зангезурского коридора. Азербайджан заинтересован в подписании мирного соглашения и установлении мира в регионе в целом. Поэтому развитие экономики Армении также зависит от признания территориальной целостности соседей и желания жить в мире. С этой точки зрения открытие Зангезурского коридора может представлять важность для экономики Армении. Если Армения хочет остановить экономический спад и поэтапно восстановить экономику, открытие коммуникаций является для нее особой альтернативой. С другой стороны, открытие Зангезурского коридора создаст новые экономические возможности для стран региона в целом. В том числе учитывая то, что Турцией была предложена "платформа шести", что можно считать отвечающим экономическим интересам как трех стран региона (Азербайджан, Грузия, Армения), так и трех соседних им стран (Турция, Россия, Иран)".

Эксперт-экономист Рашад Гасанов тоже в свою очередь отмечает, что путь к процветанию для Армении лежит через конструктивное поведение, а также наличие мира в регионе: "Последствия ущерба, нанесенного в 2020 году экономике многих стран мира, включая Армению, еще не полностью преодолены. А в Армении ситуация и вовсе плачевная. В 2020 году она потерпела тяжелое поражение в войне. Политическая стабильность в этой стране была нарушена, в армянском обществе возникло отчаяние. В нынешней ситуации путь к процветанию для Армении лежит через конструктивное поведение, а также установление мира в регионе. И здесь на Армению ложатся серьезные обязательства. Одно из них - официальное признание территориальной целостности Азербайджана, второе - демонстрация позиции в направлении восстановления коммуникаций в регионе в соответствии с трехсторонним заявлением. Восстановление политических и экономических отношений с такими основными и крупными соседями, как Турция и Азербайджан - один из серьезных вызовов для Армении".

Гасанов отметил, что правительство и общество Армении уже начинают осознавать сложившиеся в регионе реалии. Приходит осознание того, что восстановление экономических отношений с Азербайджаном и Турцией сыграет роль в решении таких проблем, как существующая сегодня экономическая блокада: "Зангезурский коридор важен для Армении больше, чем для Азербайджана, Турции и России. Армения может получить с открытием этого коридора достаточно серьезные преимущества. Развитие коммуникаций создаст благоприятные условия для выхода Армении на европейские рынки через Турцию."