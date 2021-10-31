Завершился октябрьский призыв на срочную действительную военную службу

В соответствии с распоряжением, подписанным Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 3 сентября 2021 года, завершился очередной призыв на действительную военную службу.

Как сообщили Day.Az в Государственной службе по мобилизации и призыву, со стороны Госслужбы было обеспечено исполнение приказа и в течение октября успешно завершено комплектование вооруженных сил Азербайджана призывниками.

Призывники были доставлены к местам несения службы в соответствии с правилами в период пандемии, с соблюдением всех рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров и соответствующих инструкций TƏBIB.

Согласно подписанному Президентом Ильхамом Алиевым распоряжению, на срочную действительную военную службу призваны граждане Азербайджанской Республики, родившиеся в 2003 году и достигшие ко дню призыва (включая этот день) 18-летнего возраста, а также 1986-2002 годов рождения, достигшие возраста 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу в Вооруженных Силах Азербайджанской Республики, не имеющие права на отсрочку от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную военную службу.