https://news.day.az/politics/1397899.html Азербайджанские военнослужащие, окончившие курс коммандос, вернулись на Родину
Азербайджанские военнослужащие, окончившие курс коммандос, вернулись на Родину
В рамках соглашения "О сотрудничестве в области военного образования", подписанного между Азербайджаном и Турцией, наши военнослужащие, прошедшие очередной курс коммандос в Испарте, вернулись на Родину, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
На мероприятии, организованном по этому поводу, были исполнены Государственные гимны Азербайджана и Турции. Выступившие поздравили выпускников с успешным окончанием курса и пожелали им успехов на службе.
Очередная группа военнослужащих азербайджанской армии отправилась в Турцию для участия в курсах коммандос.
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