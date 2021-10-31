В Армении продлевают агонию Мецаморской АЭС

Несмотря на многочисленные увещевания и призывы со стороны соседей, международных организаций и Евросоюза прекратить работу морально и технически устаревшей Мецаморской (Армянской) АЭС, которая несет угрозу для всего региона, Армения продолжает ее эксплуатировать.

Так на Армянской атомной электростанции с 26 по 29 октября состоялась миссия повторной проверки "Аспектов безопасности продления срока эксплуатации" (SALTO). Примечательно, что миссия состоялась в 2021 году, когда на Армянской АЭС были осуществлены так называемые "широкомасштабные работы по модернизации, направленные на повышение безопасности", в результате которых принято решение продлить проектный срок эксплуатации до 2026 года.

По результатам миссии будут определены поставленные перед ААЭС проблемы и задачи, которые необходимо решить для повышения эффективности управления старением и обеспечения его соответствия стандартам безопасности МАГАТЭ.

Однако, несмотря на все заверения армянской стороны о проведенных работах по модернизации, уже неоднократно было заявлено, что устройство Армянской АЭС в Мецаморе не позволяет усовершенствовать станцию в соответствии с современными требованиями безопасности для производства атомной энергии, в связи с чем она должна быть как можно скорее закрыта. Соответствующее положение также имело место в докладе рабочей группы Еврокомиссии об исполнении соглашения о партнерстве с Арменией в 2020 году. В связи с этим в Еврокомиссии отметили необходимость скорейшего формирования соответствующей дорожной карты по закрытию Армянской АЭС.

Еще в сентябре 1999 года между армянским правительством и ЕС было подписано соглашение о закрытии Мецаморской АЭС в 2004 году. Армения при вступлении в Совет Европы 25 января 2001 дала слово, что в 2004 году закроет ее. Как заявлял руководитель дипломатической миссии ЕС в Ереване Траян Христеа, "досрочное закрытие АЭС и ее вывод из эксплуатации по-прежнему остаются главной целью Евросоюза".

ЕС тогда выражал готовность выдать Армении средства на консервацию Мецаморской АЭС, но только - при наличии согласованного плана действий по консервации, составленного с учетом проведенных стресс-тестов и критериев безопасности. В 2014 году ЕС назвал объект "опасностью для всего региона" и готов был безвозмездно выделить 200 млн евро на закрытие Мецамора, но Армения отклонила предложение.

В итоге до планов по консервации Мецаморской АЭС дело так и не дошло, потому что армянская сторона никогда не являлась образцовым исполнителем взятых на себя обязательств. Наоборот, правительство Армении продолжает работы по продлению проектного срока ее эксплуатации.

Армянская атомная электростанция в Мецаморе, введенная в эксплуатацию почти 45 лет назад, считается одной из самых опасных в мире из-за своего расположения в сейсмически активной зоне. Она расположена в примерно 30 км от Еревана и 16 км от турецкого города Ыгдыр. В 1992-1997 годах в рамках программы Оценки глобальной сейсмической опасности была исследована сейсмическая опасность большой территории, включая территории Турции, Ирана, России, Туркменистана и республик Кавказа. После составления карты активных тектонических разломов эксперты заявили, что через территорию Армении рядом с городом Ереван и Мецаморской АЭС проходит большая и активная зона тектонических разломов. Размещение АЭС в такой зоне - само по себе серьезная проблема. Кроме того, если станция находится в высокогорье, при аварии может возникнуть проблема с недостатком воды для аварийного охлаждения активной зоны реактора.

Помимо этого, станция не отвечает международным стандартам безопасности и не имеет резервной системы охлаждения ядра в случае аварии. Защитная оболочка реактора на "Фукусиме" не смогла предотвратить распространение радиоактивных материалов, а у Мецаморской АЭС вообще нет защитной оболочки. У Армении недостаточно человеческих ресурсов, чтобы обеспечивать работу станции в соответствии с обязательными правилами, а многие специалисты, обучавшихся еще в годы СССР, уехали из страны.

Система локализации аварии на станции предназначена для противодействия небольшим повреждениям, а не масштабной аварии. Помимо этого, ядерное топливо для АЭС доставляется самолетом из России в то время, как большая часть ядерного топлива в мире доставляется по морю или по железной дороге, чтобы минимизировать воздействие потенциальных аварий.

В справочнике американского института ядерной энергетики (NEI) отмечается, что подобные Мецамору АЭС не могут противодействовать авариям в первичной цепи. Помимо этого, находящаяся в сейсмоактивной зоне с потенциалом землетрясений в 9 баллов Мецаморская АЭС не имеет системы автоматического отключения в случае подземных толчков.

Таким образом, землетрясение небольшой магнитуды может нанести серьезный ущерб АЭС, что приведет к выбросу радиации в регионе Южного Кавказа.

За время существования Мецаморской АЭС случилась не одна "нештатная ситуация". В октябре 1982 г. на станции произошёл сильный пожар. Пострадал машинный зал. Для ликвидации пожара потребовалось почти 7 часов. В тушении участвовали 110 работников пожарной охраны.

Нельзя сказать, что мощное землетрясение 1988 года, силой в 10 баллов, произошедшее в северных районах Армении, никак не коснулось атомной станции. Когда оно произошло, практически весь местный персонал покинул Мецаморскую АЭС. Из-за отсутствия оперативного и ремонтного персонала возникла угроза перегрева реактора. Для предотвращения аварии на станцию был переброшен персонал с других советских АЭС. Волна землетрясения, дошедшая до станции, была оценена специалистами в 6,25 по шкале Рихтера.

Одна из самых больших проблем всех атомных объектов - ядерные отходы различной степени токсичности, которые нарабатываются в ходе производственного процесса. Несложно догадаться, что за 40 лет работы на Мецаморской станции их накопилось немало. Однако официальной информации об управлении АЭС и радиоактивными отходами в результате ее деятельности недостаточно. Как следует из немногочисленной официальной информации от экспертов, посетивших АЭС, "временный склад полностью загружен". Были обнаружены утечки из некоторых контейнеров. Отходы хранятся в местах, предназначенных для временного хранения. При этом, они не сертифицированы и не соответствуют критериям приемлемости для хранения отходов.

Согласно некоторым отчетам, Армения захоронила радиоактивные отходы в Карабахском регионе Азербайджана, который находился под оккупацией почти 30 лет и был освобожден азербайджанской армией в ходе 44-дневной Отечественной войны. По данным некоторых информированных источников, радиоактивные отходы поступали в Карабах по подземному трубопроводу.

При захоронении радиоактивных отходов с Мецаморской АЭС Армения создает условия для экологических катастроф, последствия которых не смогут быть устранены в течение десятков лет. Кура и Араз загрязняются из-за того, что в них впадает множество загрязненных небольших рек.

Возмущение по поводу сброса жидких отходов Мецаморской АЭС в реку Араз, которая впадает в Каспийское море, неоднократно выражали официальные лица Ирана. Они отмечали, что сбросы Арменией отходов в реку Араз ежегодно приводят к заболеванию раком тысяч человек, живущих в регионе Муган провинции Ардебиль, их гибели и другим проблемам.

Несомненно, сложившаяся ситуация угрожает и окружающей среде Турции. Согласно последнему исследованию турецких экспертов, загрязненная радиацией охлаждающая вода с АЭС продолжает смешиваться с грунтовыми водами. Это наносит серьезный ущерб здоровью населения турецкой провинции Ыгдыр. Неслучайно в регионе растет число онкологических больных и детей, рождающихся инвалидами.

Еще до распада Советского Союза, особенно с 1980-х годов, в обществе начали расти реакции на проблемы окружающей среды и здоровья, вызванные электростанцией. 31 марта 1986 года сотни людей в письме, отправленном Михаилу Горбачеву, лидеру Советского Союза на тот момент, потребовали закрытия завода, заявив, что Мецамор вызывает много проблем еще до того, как он завершил свою официальную эксплуатацию. В вышеупомянутом письме четко говорится, что радиация и отходы из Мецамора привели к "медленной" смерти тысяч советских граждан и что в результате несчастных случаев сотни людей к настоящему времени стали бороться с различными заболеваниями. В письме также подчеркивалось, что почти половина новорожденных в Ереване и районе АЭС заканчивались "мертворождением", и указывалось, что электростанцию ​​следует немедленно остановить. Кроме того, ряд интеллектуалов в самой Армении в период обретения независимости предпринимали попытки закрыть электростанцию ​​после землетрясения в Спитаке 1988 года.

Армянская сторона утверждает, что все работы с ядерными материалами и с радиоактивными отходами в Армении находятся "под полным контролем" МАГАТЭ. Но, при этом, есть множественные примеры опасной ядерной деятельности граждан Армении, когда они пытались реализовать в других странах (в частности, в Грузии) радиоактивные вещества. Утечка и незаконное использование и радиоактивных материалов, и радиоактивных отходов - становится обычным делом. Как показала экспертиза ядерных материалов, изъятых в Грузии, все они - из Армении. Если контроль такой "полный", как утверждают представители АЭС, то как радиоактивные материалы попадают из Армении в Грузию?

Несмотря на глобальные предупреждения и требования международных документов, Армения до сих пор не продемонстрировала конструктивный подход к своим обязательствам и продолжает представлять угрозу как для человечества, так и для природы. Это свидетельствует о том, что те, кто правит Арменией, игнорируют человеческие и экологические ценности и мешают делать оптимистические прогнозы на будущее.

Но почему в самой Армении простые люди не выступают против того, что их жизни ежедневно подвергаются серьезной опасности? С одной стороны, их можно понять. В то время как остальные страны мира концентрируют внимание на устойчивой энергетике и экологически безопасных технологиях, АЭС до сих пор остаётся одним из основных источников электроэнергии в Армении. На ней ежегодно вырабатывается до 40% всей электроэнергии страны. Несмотря на заверения армянских чиновников о развитии альтернативных видов энергии, большинство проектов ввиду коррупции остаются на бумаге, а выделенные из бюджета деньги расхищаются.

Сегодня жители многоквартирных домов в Мецаморе, расположенных всего в 5 км от энергоблоков, опасаются отключений электроэнергии больше опасности от АЭС. Все еще очень хорошо помнят трудные годы без света. В 1991-1994 годы страна пережила серьезный энергетический кризис, население неделями оставалось без электричества. Поэтому они просто не представляют свою жизнь без станции.

Тем не менее, внутренние проблемы Армении не дают ей права подвергать опасности соседей. Если учесть, что Армения географически расположена в сейсмически опасной зоне, то вероятность потенциальной катастрофы невозможно недооценить.

Принято считать, что кроме нового блока АЭС у Армении нет реальной альтернативы действующей атомной электростанции. Однако это не так. Остановив работу АЭС, Армения может удовлетворить свои потребности в энергии и без ее продукции, поскольку электростанция дает 40 процентов всей потребляемой энергии, а более половины электроэнергии станции страна экспортирует в Иран. Мецамор, по сути, не справляется с главной заявленной целью Армении - обеспечить энергетическую независимость. Главными поставщиками энергоносителей для Армении выступают Россия и Иран, обеспечивающие страну газом. Помимо этого, ядерное топливо для Мецамора доставляется из РФ, и все сложные работы на станции выполняются российскими специалистами под руководством российских государственных структур.

Поэтому АЭС - как продление срока эксплуатации, так и строительство новых блоков - не самый лучший выбор. Модернизация атомной станции - это не очередной ремонт ботинок. Становится очевидным, что Армянская АЭС - это просто очень доступная разменная монета в политической борьбе. Строить новый блок атомной станции в условиях, когда человечество отказывается и закрывает их - неоправданно. Тем более - в сейсмоопасной зоне.

Наиболее оправдано, в том числе и по финансовым соображениям, в данной ситуации - развивать возобновляемую генерацию, например, на основе энергии солнца и ветра. При этом, Армения обладает богатыми ресурсами в сфере ветроэнергетики - в стране сейчас работают две ветроэлектростанции.

Сейчас, когда завершился многолетний конфликт и в регионе появились более широкие возможности для интеграции и сотрудничества, Армения при разумном подходе и политической воле могла бы рассчитывать на соседей. Сотрудничество в электроэнергетике существует по линии Иран-Азербайджан-Россия, Азербайджан-Грузия, соседи помогают друг другу при необходимости перетоками. Так, например, было во время блэкаута 2018 года в Азербайджане.

После завершения Второй Карабахской войны Армения могла бы присоединиться к планам по развитию инфраструктурных проектов, которые предлагает Азербайджан, в частности, к проекту Зангезурского коридора.

Новые мирные инициативы предоставляют Армении возможность использовать более разнообразные источники энергии, а закрытие Мецаморской АЭС будет способствовать безопасности как своих граждан, так и жителей соседних стран, и укрепит хрупкий мир на Южном Кавказе.

Талех Агавердиев