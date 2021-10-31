https://news.day.az/politics/1397921.html Бразильский сенатор стал свидетелем армянского террора в Гяндже против мирных жителей - ФОТО
Бразильский сенатор стал свидетелем армянского террора в Гяндже против мирных жителей - ФОТО
Глава бразильско-азербайджанской группы дружбы по межпарламентскому сотрудничеству Сената Бразильского национального конгресса Антонио Анастасия совершил визит в Гянджу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, глава группы дружбы посетил территории в Гяндже, где во время 44-дневной Отечественной войны были совершены террористические акты со стороны ВС Армении.
Антонио Анастасия был проинформирован об армянском терроре. Гость в знак уважения к памяти погибших возложил цветы к разрушенному месту.
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