Армения – детоубийца, и фильм "Фулья" – тому подтверждение

"Мы всегда работали бок о бок с Халилом Кахраманом. За 44 дня мы стали свидетелями очень тяжелых событий в Азербайджане".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в беседе с журналистами сказала турецкая журналистка Фулья Озтюрк на презентации фильма "Фулья".

Она отметила, что создание такого фильма очень важно с точки зрения освещения истории Карабахской войны: "Честно говоря, сперва я не соглашалась, чтобы фильму дали мое имя. Когда я увидела своими глазами события Карабахской войны, впервые в своей профессиональной карьере испытала стресс. То, что совершила Армения в Барде, Гяндже произошло у меня на глазах. Обычно я хладнокровна, но не смогла оставаться хладнокровной к тому, что произошло в Азербайджане. Я своими глазами видела, как в Гяндже вытаскивали тела погибших из-под развалин. Поэтому я хочу, чтобы весь мир увидел этот фильм как доказательство того, что Армения является детоубийцей. После того, как мы вернулись в отель со съемок событий, произошедших в Барде и Гяндже, смотрели европейские, американские телеканалы. Никто из них не говорил об этой трагедии. Мы говорили, что если мир не покажет эту трагедию, это сделаем мы".

Турецкая журналистка сказала, что в фильме рассказывает о том, что они пережили в 44-дневной Отечественной войне: "Во время войны мы не только увидели трагедии, но и пережили Победу. Армения - детоубийца, об этом должен знать весь мир. Этот фильм - тому подтверждение. Азербайджан одержал справедливую победу. И мы попытались выразить мои чувства в фильме. Но я хочу подчеркнуть, что главные герои не мы, а солдаты, шехиды и их семьи, которые подарили нам эту победу. К счастью, Карабах - это Азербайджан".