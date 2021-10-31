https://news.day.az/politics/1397948.html Генпрокуроры трех стран сегодня прибудут в Баку
Генпрокуроры трех стран сегодня прибудут в Баку
Первое заседание генеральных прокуроров Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоится 1 ноября в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках заседания также запланированы двусторонние и многосторонние встречи.
Отметим, что генеральные прокуроры Турции, Узбекистана и Кыргызстана, первый заместитель генерального прокурора Казахстана, заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств, президент Международной ассоциации прокуроров и другие гости сегодня будут встречены в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Достоверность информации подтвердила пресс-служба Генпрокуратуры.
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