Бразильский сенатор ознакомился с последствиями армянского варварства в Агдаме

Глава бразильско-азербайджанской группы дружбы по межпарламентскому сотрудничеству Сената Бразильского национального конгресса Антонио Анастасия посетил Агдам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, гость был проинформирован о том, что после оккупации Агдама 23 июля 1993 года армяне разграбили, разрушили и сожгли дома, общественные здания, школы, культурные очаги, детские сады, больницы и производственные предприятия в городе и селах района. Кладбища, исторические и культурные памятники в Агдаме также подверглись вандализму со стороны армян.

В Агдаме гость посетил комплекс "Имарат", дворец и кладбище Панахали-хана, Джума-мечеть, ознакомился с руинами административных зданий и Агдамского драматического театра.

Бразильский сенатор был также проинформирован о Генеральном плане Агдама и строительных работах, которые будут проводиться здесь.

В завершение визита сенатор Антонио Анастасия поделился своими впечатлениями о Гяндже и Агдаме со СМИ.