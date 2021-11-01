Южно-Кавказский воздушный коридор и перспективы развития гражданской авиации

Окончание одного из самых застарелых конфликтов в регионе Южного Кавказа предоставляет возможность для открытия новых международных транспортных коридоров как для наземного, так и для воздушного транспорта.

Несмотря на то, что ещё не достигнуто окончательное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, уже сделаны первые шаги по открытию воздушных коридоров над их территориями.

Воздушное пространство Азербайджана над ранее оккупированными территориями уже открыто для транзитных полётов. Авиакомпании, совершающие полёты в Азербайджан, получили возможность осуществлять перелеты над армянской территорией.

Индустрия авиационного транспорта, переживающая нелегкие времена в связи с падением потока туристов и деловой активности из-за пандемии коронавируса, постепенно выходит из кризиса и начинает наращивать пассажироперевозки.

Кроме того, в настоящее время в мире выросли объемы грузовых авиаперевозок, которые в условиях пандемии оказались наиболее востребованными из-за безопасности и скорости доставки грузов, в частности вакцин и средств дезинфекции.

Не имея выхода к открытому морю, Азербайджан может осуществлять связь с остальным миром наземным и воздушным путем. Именно поэтому особое внимание уделяется развитию авиационного транспорта и соответствующей инфраструктуры.

После достижения независимости в Азербайджане в 1992 году, Азербайджанское отделение Управления гражданской авиации СССР было упразднено, и взамен была создана государственная авиакомпания AZAL (Азербайджанские авиалинии), которая стала национальным перевозчиком.

В отличии от соседних бывших республик Советского Союза - Армении и Грузии, которые пошли путём полной приватизации доставшихся им в наследство от бывшего Министерства гражданской авиации СССР предприятий и средств транспорта, Азербайджан сохранил государственный контроль как над аэропортами, так и над воздушными судами.

Это объясняется прежде всего тем, что страна была жертвой агрессии Армении, и на долю авиационного транспорта выпала тяжелая ноша обеспечения оборонных нужд страны, наряду с гражданскими перевозками.

В 1992 году в Азербайджане был всего один Международный аэропорт в городе Баку, а также гражданские аэропорты местного значения в Нахчыване, Ходжалы, Нафталане и Евлахе.

Эти аэропорты (за исключением бакинского) имели короткие взлетно-посадочные полосы, предназначенные для самолетов малого типа и могли использоваться лишь в светлое время суток, ввиду устаревшего навигационного оборудования.

Аэропорт в городе Гянджа являлся военным и использовался только советскими войсками, вплоть до их вывода во второй половине 1992 года.

Техническое состояние аэровокзальных зданий, аэронавигационного оборудования и взлетно- посадочных полос оставляло желать лучшего, за отсутствием необходимых средств на ремонт и модернизацию.

Что касается авиационного парка, то основу этого парка составляли доставшиеся в наследство от Аэрофлота почти 20 авиалайнеров: ТУ 154 и ТУ 134, около 50 самолетов: АН 24, АН 2 и ЯК 40, а также почти 50 вертолётов различных модификаций: МИ 8 и МИ 2.

Все эти далеко не новые самолёты и вертолёты советского производства находились в удовлетворительном техническом состоянии, но испытывали недостаток в запасных частях.

Кроме того, распад СССР способствовал оттоку ряда высококвалифицированных лётных и технических кадров, которые покинули республику из-за войны и внутриполитического хаоса.

Начиная с 1988 года, азербайджанская гражданская авиация принимала самое активное участие в обеспечение мер по предотвращению армянской агрессии.

Воздушный транспорт стал единственным видом транспорта, по которому долгое время осуществлялась связь с Нахчыванской Автономной Республикой, которая находилась в полной блокаде, вплоть до открытия пограничных переходов с Турцией и Ираном в 1992 году.

Аэропорт города Нахчыван расположен в довольно сложной горной местности и был сильно зависим от меняющихся погодных условий, при короткой полосе и устаревшем навигационном оборудовании.

Поэтому каждый полёт туда и обратно можно было назвать подвигом летчиков гражданской азербайджанской авиации, которые на малых реактивных самолётах типа ЯК 40 осуществляли по несколько полётов в день.

Гражданские вертолёты AZAL, под огнём армянских вооруженных формирований, осуществляли эвакуацию раненых, больных, женщин и детей из окружённых азербайджанских населенных пунктов, сажая свои машины часто на маленькие площадки стадионов районных центров или прямо на участках дороги. Несколько вертолетов в тот период было сбито, все находившиеся на борту погибли.

Уже ко второй половине 1992 года был потерян аэропорт Ходжалы, захваченный армянскими бандформированиями.

Также был закрыт аэропорт Нафталана ввиду постоянных обстрелов армянской стороны.

После прихода к власти в Азербайджане в июне 1993 года Президента Гейдара Алиева, ситуация с гражданской авиацией в Азербайджане стала резко меняться.

Были выделены необходимые средства для модернизации аэропортов и закупки за рубежом современных авиалайнеров. В кратчайшие сроки было завершено строительство нового здания Международного аэропорта в Баку (ныне Терминал 2).

AZAL- одна из первых авиакомпаний на просторах бывшего СССР, осуществившая переход на современные авиалайнеры западного производства Airbus и Boeing.

Сохранение государственного контроля над сектором гражданской авиации позволило использовать этот стратегический вид транспорта в национальных интересах как во время Первой Карабахской Войны, так и в межвоенный период.

Наличие национального перевозчика в лице авиакомпании AZAL позволило обеспечить выполнение важных задач по прорыву блокады Нахчывана, обеспечить снабжение и эвакуацию окружённых армянскими вооруженными силами населенных пунктов и многое другое.

Начиная с 2003 года, когда в страну начали поступать значительные денежные средства от продажи нефти и газа, по указанию Президента Ильхама Алиева были выделены значительные средства для поддержки национальной гражданской авиации.

Был осуществлен переход на новые современные типы авиалайнеров: Airbus, Boeing, Embraer. Осуществлена полная реконструкция аэропорта Гейдар Алиев в Баку, где был построен современный Терминал 1.

Практически заново были отстроены аэропорты Нахчывана и Гянджи, получившие статус международных. Были построены новые международные аэропорты в Габале, Загатале и Лянкяране. Осуществлена модернизация аэропорта сельскохозяйственной авиации в городе Евлах.

При содействии ведущих зарубежных фирм и компаний, заново создана современная система аэронавигации, ставшая неотъемлемой частью мировой системы организации и контроля воздушного движения.

Полностью заменён парк вертолетов на новые вертолеты российского производства МИ 8 /17, которые осуществляют полеты для SOCAR и других компаний для обеспечения добычи на нефтегазовых месторождениях Каспия.

Вложенные государством в авиационный сектор транспорта средства позволили Азербайджану стать одним из лидеров в этом виде экономики в регионе.

То что AZAL, имея статус национального перевозчика, выполняет при необходимости важные государственные поручения (к примеру эвакуационные рейсы из зон конфликта и во время начала пандемии коронавируса), привело к тому, что и соседние страны стали подумывать о создании аналогичных национальных перевозчиков.

Армения, которая ещё не оправилась от шока поражения и капитуляции, несмотря на стагнацию в области мировых пассажирских перевозок, объявила о создании сразу двух авиакомпаний национальных перевозчиков.

Несмотря на катастрофическое состояние экономики, Армения выделила некоторые средства на создание совместных компаний с эмиратской Air Arabia и с молдавской компанией Fly One, сразу же объявив о присвоении им статуса национальных.

Обе армянские авиакомпании являются лоукостерами, но при этом необходимость их создания объясняется уроками пандемии и Второй Карабахской войны.

Только Азербайджан сумел сохранить национального авиаперевозчика в полном своём объёме, что в значительной мере объясняется тем, что государственный контроль и поддержка необходима в условиях наличия оккупированных территорий и мировых катаклизмов.

Одним из показателей преимущества статуса AZAL как национального перевозчика, являются показатели безопасности и нулевой уровень аварийности компании, признанный как авторитетными международными аудиторскими компаниями, так и ICAO (международной организацией гражданской авиации).

Для удовлетворения спроса населения на лоукостеры, AZAL создал национальный лоукостер Buta Airways, который осуществляет рейсы по наиболее загруженным маршрутам в Турцию, Россию и другие страны, удовлетворяя запрос бюджетных пассажиров.

Мировой спрос на лоукостеры привел к тому, что на мировом рынке авиаперевозок компании-лоукостеры стали занимать одно из ведущих мест.

Часто демпингуя, экономя на удобстве и безопасности пассажиров, эти авиакомпании привлекают дешевизной своих билетов.

Иностранные авиакомпании-лоукостеры довольно часто предпочитают наиболее дешевые, не столичные аэропорты при минимальном сервисе, оказанным воздушным судам и их пассажирам, частенько отказываясь от телескопических трапов, автобусов, удобных терминалов, а также выбирают не совсем удобное ночное расписание для полетов своих самолетов.

Соотвественно цена их авиабилетов дешевле цен других авиакомпаний.

Следует отметить, что большинство региональных авиаперевозчиков являются лоукостерами.

Кроме того, зарубежные лоукостеры предпочитают не использовать для полетов самые современные и дорогие в обслуживании аэропорты Азербайджана, а предпочитают аэропорты соседних стран, где обслуживание дешевле в силу того, что они менее современны.

Вопросы безопасности полетов являются в настоящее время одной из главных проблем мировой авиации. Ведь именно фактор высокого уровня безопасности аэропорта Гейдар Алиев и самолётов AZAL позволил осуществлять прямые рейсы по маршруту Баку - Нью Йорк - Баку в аэропорт имени Джона Кеннеди, где главным условием предоставления разрешения является соответствие американским стандартам безопасности.

Азербайджанская гражданская авиация не стоит на месте, а успешно развивается, не смотря на спад пассажирских перевозок и сокращения направлений полётов из-за пандемии коронавируса.

В целях повышения эффективности и сокращения расходов, а также повышения уровня безопасности, AZAL планирует обновление авиапарка за счёт замены старых авиалайнеров более современными.

Для этого AZAL ведёт переговоры с мировыми лидерами авиастроения Аirbus и Boeing. В планы авиакомпании входит закупка до 20 новейших авиалайнеров типа Airbus 321 neo и Boeing 787 Dreamliner, что выведет компанию в ряды ведущих мировых авиакомпаний мира по оснащенности современными транспортными средствами.

Такая модернизация позволит сократить расходы на топливо и техническое обслуживание, а также повысит комфорт для пассажиров.

Наряду с AZAL, в Азербайджане действует одна из самых быстро развивающихся грузовых мировых авиакомпаний Silk Way, которая уже стала ведущей в секторе грузовых перевозок между Европой и Азией.

Долгое время эта авиакомпания была одним из основных перевозчиков грузов для НАТО в Афганистане.

Silk Way стала лидером по грузовым перевозкам в регионе и на пространстве бывшего СССР. Быстрорастущий, современный авиапарк Silk Way соответствует всем мировым стандартам, а наличие современных грузовых терминалов в аэропорту Гейдар Алиев позволили превратить этот аэропорт в важный грузовой хаб для транзита быстропортящихся и срочных грузов.

Вертолётный парк компании " Silk Way ", оснащенный современными вертолетами итальянского производства Agusta Westland, работает в интересах зарубежных нефтяных компаний в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Наряду с этим, дочерняя авиакомпания " Silk Way Business Aviation " обладает парком одних из лучших в мире бизнес-джетов Golfstream различных модификаций, а также отдельным терминалом для этого типа самолётов в аэропорту Гейдар Алиев.

Кстати, это единственная в регионе авиакомпания, которая оказывает такой вид услуг на самом высоком уровне.

Для регулирования вопросов, связанных с гражданской авиацией, было создано Государственное агенство гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Агентство осуществляет государственный контроль и регулирование в сфере гражданской авиации.

Именно благодаря усилиям этого агентства, совместно с МИД Азербайджана, удалось предотвратить открытие аэропорта Ходжалы, который ещё в 2012 году был модернизирован армянской стороной за счёт средств зарубежной диаспоры.

Твердо отстаивая интересы Азербайджанского государства,представителям агенства и азербайджанским дипломатам в упорной борьбе удалось предотвратить этот вопиющий факт нарушения международного права.

Благодаря государственной поддержке, также удалось полностью решить вопрос обеспечения профессиональными кадрами азербайджанскую гражданскую авиацию.

В 1994 году была создана Национальная авиационная академия Азербайджана, высшее учебное заведение по подготовке авиационных кадров по всем специальностям, которое с 1996 года возглавляет ректор - учёный, академик Ариф Пашаев.

Выпускники этой Академии составляют в настоящее время костяк лётного и технического состава азербайджанской гражданской авиации.

Академия обеспечивает лётный состав национальными кадрами, что оказалось очень востребованным, ввиду перехода на новые типы воздушных судов и нехватки пилотов в гражданской авиации в мировом масштабе.

После окончания Второй Карабахской войны, начался новый этап в развитии гражданской авиации.

Правительством Азербайджана по инициативе Президента Ильхама Алиева было принято решение о строительстве трёх новых международных аэропортов на освобождённых территориях - в Физули, Зангилане и Лачине.

Заложенный в феврале 2021 года Международный аэропорт Физули был официально открыт 26 октября 2021 года президентами Азербайджана и Турции.

Впервые в истории мировой гражданской авиации был построен и введён в эксплуатацию международный аэропорт, способный принимать все типы авиалайнеров за столь короткий срок (8 месяцев) и на территории, где параллельно со строительством шло разминирование.

Строительство международного аэропорта в Зангилане уже ведётся усиленными темпами и планируется сдать в эксплуатацию летом 2022 года. Начались проектно -конструкторские работы по строительству аэропорта в Лачине.

Рассматривается вопрос о модернизации и расконсервации аэропорта в городе Нафталан.

Таким образом, Азербайджан к концу 2023 года будет обладать самой разветвлённой сетью аэропортов в регионе, которая призвана обеспечить внутренние потребности государства и стать составной частью международных транзитных пассажирских и грузовых перевозок.

В чем же необходимость наличия такой разветвлённой сети международных аэропортов?

Прежде всего в связи с тем, что Азербайджан находится на пересечении международных воздушных коридоров из Европы в Азию, а также с Ближнего Востока в Европу и Америку.

В настоящее время в Грузии всего 3 международных аэропорта: в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. В Армении 2 международных аэропорта: в Ереване и Гюмри.

В отличии от соседних стран, которые сами не управляют аэропортами, а передали их в управление иностранным компаниям, все азербайджанские аэропорты являются государственными, что позволяет осуществлять единые меры по обеспечению безопасности полетов, а также проводить гибкую политику тарифов за обслуживание.

Азербайджан, который сам производит авиационное топливо, способен обеспечивать все свои аэропорты авиационным керосином, а также необходимым техническим обслуживанием и авианавигацией.

Строительство новых международных аэропортов позволит содействовать развитию экономики освобождённых районов, развитию туризма и сделать их привлекательными как для иностранных инвесторов (сократив их транспортные расходы), так и для возвращающихся к местам постоянного проживания беженцев.

Эти новые аэропорты имеют важное государственное значение для обеспечения безопасности и неприкосновенности границ. Учитывая тот факт, что территория Азербайджана не большая, а возросшие потребности малой и беспилотной авиации требуют наличия соответствующих авиационных объектов.

Наряду с этим, ввиду того, что захваченный сепаратистами аэропорт Ходжалы закрыт и не может быть использован до момента перехода под полный контроль азербайджанских властей, наличие современных международных аэропортов в Карабахском и Зангезурском экономических районах будет способствовать осуществлению миротворческой миссии России и совместному Российско-турецкому мониторинговому центру.

То, что Азербайджан вкладывает значительные средства в развитие авиационного транспорта, является свидетельством того, что в ближайшее время регион может стать новым Южно-Кавказским воздушным коридором, который принесёт значительный экономический рост и финансовую выгоду.

В случае, если армянская сторона откажется от своих уже умирающих грёз об экспансии, то совместными усилиями трёх стран (Азербайджана, Грузии и Армении) можно не только превратить этот воздушный коридор в один из самых безопасных и экономически выгодных, но и перетянуть с других воздушных трасс на эту трассу значительный поток грузовых и пассажирских перевозок, что будет способствовать установлению в регионе мира и безопасности.

Пярвин Мирзазаде