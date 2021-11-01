Это он - Эдичка: то, о чем предпочли бы забыть в Республиканской партии Армении

Привычка свыше им дана, замена счастию она. Это я сейчас, используя пушкинскую фразу, про привычку лгать, что дана представителям прежней, сметенной, отправленной на свалку истории армянской власти. Конкретнее - про третьего президента РА Сержа Саргсяна, про некогда правящую Республиканскую партию Армении (РПА).

Одним из часто выступающих на публике представителей которой является Эдуард Шармазанов. Собственно, должность у него такая - он пресс-секретарь РПА. И в его прямые обязанности входит регулярное развешивание лапши на уши гражданам РА. Делал он это еще в те времена, когда вся команда Саргсяна не была послана в пешее эротическое путешествие. Верен он данной традиции и сейчас.

Решил вдруг Эдичка сейчас вспомнить о своем участии во встречах с непарламентскими силами в правительстве РА, что состоялись 12 и 19 октября 2020 года , то есть в разгар 44-дневной войны, когда разгром армянской армии стал очевиден всем и каждому. Уже тогда на повестке дня стоял всего один вопрос - насколько большими будут потери армянской армии в проигранной войне.

"На встрече 12 октября Никол Пашинян представил ситуацию. Он сказал, что Талыш уже отдан, идут бои за Матагис (Суговушан - ред.). Джебраил отдан, идут бои за Гадрут, хотя у нас была информация о том, что Гадрут уже находится под контролем азербайджанских сил. Уже было видно, что мы идем к поражению, а не к победе. Он говорил, что дела плохи", - делился воспоминаниями Шармазанов.

Вспомнил он далее и про встречу, которая состоялась .19 октября прошлого года. На ней, по словам армянского Эдички, были разные разговоры о том, что и до этого было предложение о приостановлении войны на лучших для Армении условиях. То есть, поражение РА признали уже все, искали теперь пути его минимизации. И вот тут глашатай РПА решил все свалить на Пашиняна.

Мол, изначально Пашинян сказал, что это 5+2 - план Лаврова или его модифицированная версия. Но, добавил Шармазанов, в план 5+2 не входили Гадрут и Шуша."19 октября у меня сложилось впечатление, что этот человек принял то, что мы проиграли. 19 октября тебе предлагают прекратить войну по схеме 5+2, и ты этого не делаешь? Если ты знал, что нет никакого резерва для победы, то почему с этим не согласился?", - заключил "республиканец".

У которого, судя по всему, есть серьезные проблемы с памятью или с совестью. В любом случае, армянский Эдичка "забыл" о том, что мы сейчас ему с радостью напомним. Речь идет о том, как вела себя прежняя армянская власть, потерпев поражение в ходе четырехдневной апрельской войны 2016 года, когда азербайджанская армия нанесла поражение оккупантам.

Очень серьезное, замечу, поражение. Масштабы которого всячески скрывал не Никол Пашинян, а тогдашняя армянская власть и лично третий президент РА Серж Саргсян, которому подпевал на тот момент министр обороны Сейран Оганян. Естественно, что никак не препятствовал, мягко говоря, распространению "правды", и Шармазанов.

Все они лгали своим согражданам, что азербайджанская армия отвоевала семь квадратных километров, тогда как в реальности в результате четырехдневной апрельской войны 2016 года было освобождено свыше 20 квадратных километров.Врали они и о том, что освобожденные в ходе той короткой войны территории не имеют для армянской стороны никакого значения.

На самом же деле, помимо морально-психологического аспекта, а быстрый разгром противника доказал тогда смехотворность мифа о "непобедимости" армянской армии, важно было и взятие под контроль стратегически важной высоты Леле-Тепе. Благодаря чему азербайджанская армия получила возможность держать под контролем, простреливать большое число армянских постов, что сказалось позже, в ходе 44-дневной войны.

Попутно тогда, в том числе и усилиями Шармазанова, тиражировалась ложь о количестве танков, которые армянская армия потеряла в ходе той короткой войны. Говоря конкретнее, Серж Саргсян и все его окружение утверждало, что было потеряно всего 13 -14 танков. В реальности же, азербайджанской армией тогда было уничтожено 30 танков противника. Но и это был далеко не полный перечь лжи тогдашней армянской власти.

Серж Саргсян и иные члены, на тот момент правящей РПА, используя прикарманенные СМИ и так называемых лидеров общественного мнения (ЛОМов), обманывали свой же народ сказками про "нанесение по азербайджанской армии разрушительного удара". То поражение в четырехдневной апрельской войне вовсю пытались представить как победу армянской армии. Да, вопреки здравому смыслу, но это уже древняя армянская традиция.

В реальности же, вопреки всей этой лживой шумихе в армянских СМИ, Азербайджан потерял в ходе четырехдневной войны 2016 года всего три танка. То есть, соотношение потерь уже тогда было 1 к 10. Но, ясное дело, что Серж Саргсян и вся его обслуга, включая часто возмущающегося ныне Шармазанова, не только не признавали реалии, но и усиленно лгали своим согражданам.Они, тем самым, способствовали формированию атмосферы успокоенности в армянском обществе.

Которое "прозрело" окончательно лишь после того, как началась 44-дневная война, в ходе которой день за днем наша армия громила противника, освобождая все новые и новые земли. Сейчас, задним числом, армянские блогеры, в частности Роман Багдасарян, указывают на простую вещь - если бы тогда армянскому народу сказали правду, возможно не было бы той самоуспокоенности касательно "непобедимости" армянской армии.

То есть, они сейчас задают Саргсяну и его своре, в число которой входит и Эдичка, тот же самый вопрос, который Шармазанов адресует Пашиняну: "Если ты знал, что нет никакого резерва для победы, то почему с этим не согласился?". А о том, что у армянской армии нет резерва для победы над Азербайджаном в войне стало ясно еще по итогам четырехдневной апрельской войны 2016 года. Но, Саргсян и вся тогдашняя армянская власть предпочли действовать по привычке. То есть, примитивно лгать, лишив себя морального права что-то говорить о причинах поражения Армении в 44-дневной войне.

Акпер Гасанов