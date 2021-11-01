Эрдоган назвал условие нормализации отношений с Арменией
Мы особо рассматриваем вопрос восстановления устойчивого мира на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед журналистами после саммита G-20 в Риме.
Эрдоган отметил, что продолжаются переговоры по созданию платформы "шести" на Южном Кавказе.
"Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Грузия и Армения - давайте сделаем совместный шаг, восстановим мир в регионе. В этой связи Президент Ильхам Алиев уже предложил Армении мир. Если все эти страны настроятся позитивно, эта платформа будет создана, и регион станет площадкой мира", - сказал турецкий лидер.
Президент Турции заявил, что только в этом случае отношения с Арменией будут развиваться в позитивном направлении.
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