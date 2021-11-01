https://news.day.az/politics/1398086.html В Милли Меджлисе обсудят вопрос индексации госпошлин
В Милли Меджлисе обсудят вопрос индексации госпошлин
Сегодня, первого ноября, состоится очередное заседание комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент), на котором, в частности, будет обсуждаться индексация госпошлин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Члены парламентского комитета рассмотрят поправки в законы "О государственной пошлине", "О страховой деятельности", в Водный и Таможенный кодексы.
Также будут обсуждаться вопросы индексации госпошлин в соответствии с уровнем инфляции, их полного перечисления в бюджет, правила использования водных объектов в особых целях, установление пошлины за статус полномочного экономического оператора.
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