https://news.day.az/politics/1398156.html В Баку прошло первое заседание Совета генпрокуроров стран Тюркского совета - ФОТО
В Баку прошло первое заседание Совета генпрокуроров стран Тюркского совета - ФОТО
Первого ноября в Баку прошло первое заседание Совета генеральных прокуроров стран - участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Во встрече приняли участие генеральные прокуроры Турции, Узбекистана и Кыргызстана, первый заместитель генпрокурора Казахстана, заместитель генерального секретаря Тюркского совета, президент Международной ассоциации прокуроров и др.
В мероприятии также приняли участие послы стран-участниц Тюркского совета и Венгрии в Азербайджане.
В рамках первого заседания совета состоялись двусторонние и многосторонние встречи.
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