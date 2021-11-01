В Армении вновь восхваляют палачей Ходжалинского геноцида

Далеко небезызвестный факт, что у Армении большая любовь к восхвалению фашизма и терроризма. Довольно долгое время в этой стране героизируется пособник нацистов Нжде, на днях армяне радовались освобождению террориста, члена "Армянской секретной армии освобождения Армении" (АSALA) Хампига Сасуняна, совершившего убийство турецкого консула Кемаля Арыкана в 1982 году в Лос-Анджелесе, а сегодня они собираются реставрировать в селе Ахберк бюст Геворга Чауша (настоящая фамилия Казарян), состоявшем в батальоне Арабо, который вошел в историю жестокими убийствами турков, совершал терроризм в Карабахе и напрямую причастен к ходжалинскому геноциду.

Так восхвалители палачей призывают собраться и организовать поездку на могилу террориста и сделать там уборку.

"По поводу реставрации памятника посоветуйтесь с компетентными людьми и скажите, сколько будет стоить это. Сделаем сбор средств и отреставрируем могилу нашего героя! Мы обязаны чтить память о наших героях!", - говорится в посте, опубликованном в армянском сегменте соцсетей.

К сожалению, армяне все еще являются носителями идеологии откровенного нацизма, только в его национальной окраске. Поэтому они не способны адекватно воспринимать и оценивать объективные реалии современного мира, живут своими иллюзиями, не понимая того, что очень скоро из-за своей приверженности к нацизму они из нации превратятся в исчезающий этнос. Ввиду подобной логики, армяне превратились в угрозу любой государственности в местах их проживания, не говоря уже о сопредельных странах. Героизация нацистских преступников и международных террористов также свидетельствует о незрелости современной армянской политической сферы.

Стоит еще отметить, что параллельно героизации армянской стороной пособников нацистов, в период оккупации Арменией территорий Азербайджана армяне также вели планомерное разрушение мемориалов памяти участников Великой Отечественной войны (1941-1945 годы). Были снесены мемориалы в пяти районах - Физулинском, Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском и Агдамском. Из них три были полностью разрушены (Физули, Губадлы, Агдам). Мемориал героям ВОВ в Лачине был переделан и превращен в памятник оккупантам, захватившим район в 1992 году.

Кстати говоря о 1992-м годе, тогда 29 июня азербайджанская армия начала операцию по уничтожению армянского отряда "Арабо", попавшего в окружение. В ходе беспощадного боя данная группа армянских солдат была почти полностью уничтожена. Уничтожение отряда "Арабо" бойцами Гянджинского батальона под командованием Мехмана Алекперова стало справедливым возмездием за зверства в отношении мирного азербайджанского населения.

Попытка отреставрировать бюст террористу говорит о том, что армянский пещерный национализм и экстремизм не собираются сбавлять тон. Когда осознание недопустимости героизации преступников придет к Армении тоже неизвестно, так как в этой стране и далее будут ценить и возвеличивать негодяев. Причем, это негодяи, творившие зло не пятьсот лет назад, а совсем недавно. До сих пор армянский национализм руководствовался принципом "цель оправдывает средства" и брал пример с расистов и нацистов, совершавших злодеяния во имя "великой цели". Захват чужих территорий, расползание по региону за счет выдавливания людей с их земель и геноцида коренного населения - это обычные методы армянских шовинистов, используемые ими уже второе столетие. Этими методами была создана сегодняшняя Армения, эти же методы используются в попытках еще более расширить ее границы.

У Армении был шанс показать себя цивилизованным государством в июне 2020 года, когда в США и Европе, на волне протестов и беспорядков, начали сносить памятники деятелям прошлого, но она его упустила.

Напомним, что тогда участники демонстраций против расизма Black lives matter осквернили или снесли памятники историческим деятелям, которых обвиняют в расизме или причастности к работорговле. В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора Колумба. Как известно из истории, завоевание Американского континента сопровождалось геноцидом коренного населения. Памятники Колумбу снесены или осквернены и в ряде других штатов. В Европе досталось памятникам королям-колонизаторам и работорговцам. Некоторые монументы местные власти убрали сами. А в Праге нанесли ущерб памятнику Черчиллю, которого демонстранты обвинили в расизме и за имперское мышлении.

Вандализм, конечно, не может приветствоваться, но происходившее в какой-то мере можно назвать восстановлением справедливости. Ведь деятели, памятники которым были снесены, совершали действия, которые по законам современного человечества, подпадают под категорию геноцида и расизма. Кровопролитие, сопровождавшее завоевание Америки или покорение Африки, сводят к нулю те плюсы, что принесла эпоха великих географических открытий. Спустя сотни лет в Новом и Старом свете начали это осознавать. Пусть даже это понимание имеет политическую подоплеку.

У Армении был прекрасный повод продемонстрировать себя цивилизованным государством - снести все памятники террористам, нацистам и палачам и включиться в общеевропейскую кампанию и избавиться от этого клейма, которое наложила на армянский народ больная идеология. От официального Еревана таких мер, конечно, не последовало - национализм, шовинизм и расизм слишком глубоко въелись в государственную политику Армении.

М.Ахмедзаде