https://news.day.az/politics/1398399.html Привлеченные к военно-учебным сборам азербайджанские военнослужащие выполнили практические стрельбы - ФОТО - ВИДЕО
Привлеченные к военно-учебным сборам азербайджанские военнослужащие выполнили практические стрельбы - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2021 год в Н-ской воинской части продолжаются военно-учебные сборы.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобороны.
Согласно плану, азербайджанские военнослужащие, находящиеся в запасе, выполнили стрельбы по намеченным целям из оружия различного калибра. Поставленные задачи были успешно выполнены.
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