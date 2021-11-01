Привлеченные к военно-учебным сборам азербайджанские военнослужащие выполнили практические стрельбы

В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2021 год в Н-ской воинской части продолжаются военно-учебные сборы.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобороны.

Согласно плану, азербайджанские военнослужащие, находящиеся в запасе, выполнили стрельбы по намеченным целям из оружия различного калибра. Поставленные задачи были успешно выполнены.