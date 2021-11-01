В Армении признали историческое название Зангезура

Несмотря на попытки ряда армянских политических и общественных деятелей воспрепятствовать налаживанию мирных отношений с соседями, продолжая упорствовать в своих территориальных притязаниях, среди них находятся и те, кто постепенно начал осознавать новые геополитические реалии.

Одним из немногих таких политиков является депутат фракции "Гражданский договор" Андраник Кочарян. Он выступает за установление торговых и дипломатических отношений с Турцией и Азербайджаном, считая, что это "может изменить картину будущего", за что периодически подвергается жесткой критике в Армении. Его называют предателем за то, что он считает, что Армения должна начать диалог с Азербайджаном "для улучшения картины будущего", "принять капитуляцию и двигаться дальше".

На своем примере он предлагает соотечественникам отказаться от своих националистических взглядов и территориальных претензий, называя азербайджанские земли их историческими названиями. Так, сегодня на совместном заседании постоянных парламентских комиссий во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2022 год глава постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности, депутат от правящей партии "Гражданский договор" Андраник Кочарян в ходе своего выступления назвал азербайджанский Зангезур так, как он и должен называться - Зангезуром, а не Сюником, как его переименовали в присвоившей его себе Армении. Что, в свою очередь, вызвало волну истерии срели пользователей армянского сегмента соцсетей и шквал критики и оскорблений в его адрес.

Стоит отметить, что армянский депутат не впервые употребляет в своих выступлениях название Зангезур. Так, на внеочередном заседании постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности в сентябре, Кочарян в ходе обсуждений создания рабочей группы, которая должна изучить ситуацию на юго-восточной границе Армении, сказал, что "член комиссии Армен Хачатрян находится в Зангезуре для организации этих работ".

Таким образом, в Армении постепенно признают исторические названия азербайджанских земелью. И хотя Андраник является далеко не ангелом, но тем не менее он вовремя сориентировался и понял, что в условиях постоянной вражды с соседями у Армении действительно нет будущего. Если в соседней стране и, правда, желают блага своему народу, хотят выйти из глубокого кризиса, в котором она сейчас находится, то и остальным политическим деятелям, представителям армянской общественности стоит последовать примеру Андраника Кочаряна, отказаться от территориальных притязаний и встать на путь налаживания плодотворного сотрудничества, выиграет от которого, в первую очередь, сама Армения.

Мелик Мамедов