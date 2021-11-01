Сахиба Гафарова встретилась с делегацией парламента Эстонии

1 ноября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с прибывшей в Азербайджан делегацией под руководством Свена Сестера, председателя группы по связям с Азербайджаном в эстонском парламенте Рийгикогу, передает Day.Az со ссылкой на Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова заметила во время беседы, что Эстония одной из первых признала независимость Азербайджана, и что постоянные хорошие отношения между нашими странами и народами основаны на взаимном уважении и добавила, что невозможно отрицать существеннейшую роль парламентов в развитии этих отношений. Нашим дипломатическим связям, которые были налажены в 1992-м году, в следующем году исполнится тридцать лет. За прошедшие годы выстроена правовая база двустороннего взаимодействия. Наш реальный потенциал развития отношений превышает то, что достигнуто до сих пор, а рост межпарламентских взаимоотношений вносит ценный вклад в развитие связей в экономической, гуманитарной, культурной, образовательной и прочих областях, отметила Гафарова.

Продолжая, она высоко оценила заявление, сделанное вышеупомянутой группой Рийгикогу накануне Дня победы Азербайджана. По словам Сахибы Гафаровой, высоко значение двух законодательных ассамблей в расширении существующих взаимоотношения наших стран. И в Милли Меджлисе, и в Рийгикогу действуют рабочие группы по межпарламентским связям. Между тем, имеются хорошие возможности для расширения взаимодействия между азербайджанскими и эстонскими депутатами в рамках международных организаций.

Председатель Милли Меджлиса информировала эстонских депутатов о новой ситуации и новых реалиях, появившихся в регионе после оконченного осенью 2020-го года конфликта. Завоевавший победу в 44-дневной Отечественной войне Азербайджан воспользовался правом на самооборону, закреплённом и в международных документах, между прочим, чтобы освободить собственные земли от оккупации. Таким образом, наша страна восстановила свою территориальную целостность и, кстати говоря, заодно исполнила четыре небезызвестные резолюции Совета безопасности ООН, подчеркнула Гафарова.

Тридцать долгих лет Азербайджан бился над мирным решением этого конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ, однако, деятельность Минской группы не дала никаких результатов.

Конфликту был положен конец трёхсторонним заявлением, которое подписали Президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении. Как следствие, конфликт в Нагорном Карабахе остался в прошлом. И, вообще, на территории Азербайджана нет административной единицы под названием "Нагорный Карабах". Поэтому, недопустимо также ссылаться на выражение "Нагорный Карабах", подчеркнула Гафарова.

В исполнение указа, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым в июле этого года, в стране созданы два новых экономических района - Карабахский и Восточно-Зангезурский. Азербайджан ведёт широкомасштабную работу над восстановлением освобождённых от оккупации земель, а создание Зангезурского коридора очень важно для процветания стран региона.

Сахиба Гафарова подчеркнула также стремление Азербайджана к нерушимому миру и благополучию в регионе, и напомнила заявленную Азербайджаном готовность начать переговоры о заключении мирного договора после того, как Армения выполнит все условия трёхстороннего заявления. К тому же, уже начали поступать положительные сигналы в этом плане.

Гафарова напомнила гостям, что Азербайджан - многонациональное государство, где рядом друг с другом живут представители различных наций и народов. Мультикультурализм и толерантность в Азербайджане - это не только государственная политика, но и образ жизни.

Председатель рабочей группы Рийгикогу по Азербайджану Свен Сестер отметил, что в Эстонии с большим уважением относятся к Азербайджану, и отозвался с похвалой о деятельности наших посольства и диаспоры в Эстонии. По его словам, Эстония всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.